Jornais franceses analisam vitória do pós-fascismo nas eleições legislativas na Itália

Giorgia Meloni, líder do partido de extrema direita Irmãos da Itália, exibe faixa com a mensagem: "Defendemos Deus, pátria e família".

A foto de Giorgia Meloni, líder do partido pós-fascista Irmãos da Itália, estampa as primeiras páginas dos principais jornais franceses desta terça-feira (27). Os diários analisam o impacto para a Europa da vitória da coalizão formada pela direita e a extrema direita nas eleições legislativas do último domingo (25).

Publicidade Leia mais

Ao invés do provérbio “todos os caminhos levam a Roma”, o jornal Libération desta terça-feira faz um trocadilho e publica na capa: “todos os medos levam a Roma”. “A Itália escolheu o retrocesso”, diz a manchete da matéria principal do diário progressista.

O texto cita algumas diretivas da líder da extrema direita, como a restrição do direito ao aborto, a defesa da família heteronormativa e a retórica anti-imigração. “A vitória da extrema direita mergulha o país em uma inquietante atmosfera pós-fascista”, diz o Libé.

O jornal econômico Les Echos destaca as inquietudes vindas de Bruxelas. Economicamente, analistas pensam que a Itália tem o interesse de se manter no grande plano para relançar a economia europeia, caso contrário, os riscos são enormes para Roma.

Ainda no plano europeu, a nova Itália deve manter o apoio às sanções à Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. Os pontos mais espinhosos, segundo diplomatas, vão ser as questões ligadas à imigração e ao asilo a estrangeiros.

Mudança na relação de forças

Já o jornal Le Figaro, de direita, colocou a foto de Meloni em primeiro plano, mas optou por um editorial de capa, com o título “A reviravolta italiana”. O texto lembra que até então, apenas a Hungria e a Polônia tinham governos de extrema direita, "com incômodos desprezíveis". Os dois países, representando apenas 5% do PIB europeu, são obrigados a obedecer às ordens de Bruxelas.

Mas, segundo o diário centrista Le Monde, “o surgimento de Giorgia Meloni na Itália, país fundador e terceira economia do bloco europeu, anuncia uma mudança profunda nas relações de forças".

Em tribuna no Monde, o jornalista Gilles Gressani opina que a vitória de Meloni e do partido Irmãos da Itália não é uma volta do fascismo, mas a aparição de uma nova fórmula política que ele batiza de “tecno-soberania”. Ele explica que se trata de um “produto de síntese entre integração das lógicas tecnocratas, aceitação do enquadramento geopolítico da Otan e de sua dimensão europeia, com insistência sobre valores muito conservadores e instâncias neonacionalistas".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro