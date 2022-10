Exército da Ucrânia avança no Donbass e pressiona soldados russos no sul

A progressão das forças ucranianas continua nesta terça-feira (4), depois da retomada da cidade estratégica de Lyman no sábado (1°). Várias locadidades foram recuperadas das mãos dos russos no Donbass, onde a contraofensiva avança. Nos arredores de Kherson, o exército de Moscou também está sob pressão.

Com informações de Stéphane Siohan, correspondente da RFI em Kiev, e de agências

As forças russas ainda parecem não ter se recuperado da derrota em Lyman, na região de Donetsk, uma área agora completamente retomada pela Ucrânia. O domínio deste importante centro ferroviário suscita um grave problema ao exército de Moscou, na defensiva e obrigado a estabelecer uma nova linha de batalha.

Os ucranianos seguem avançando em direção ao leste e as cidades de Svatove e Kreminna, na região de Lugansk, estão na mira dos soldados de Kiev. Segundo informações veiculadas no Telegram pelos militares russos, eles enfrentam graves dificuldades no setor, tornando injustificável a anexação do local, formalizada após os referendos realizados pela Rússia na semana passada.

Progressão lenta, mas determinada no sul

No sul, a progressão dos ucranianos é mais lenta, mas as unidades blidadas reforçam suas posições nos arredores de Kherson, cujo 90% do território está nas mãos dos russos. Avançando em direção à cidade estratégica de Nova Kakhova, o objetivo do exército de Kiev de retomar a margem direita do rio Dnipro parece distante, mas os soldados parecem determinados em seguir em frente.

A região de Kherson é um território-chave que tinha uma população de um milhão de pessoas antes da guerra. O local é de fundamental importância por ser uma grande área agrícola, mas também é uma rota para a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O governador da ocupação imposto pelas Rússia em Kherson, Vladimir Saldo, admitiu um "avanço" dos ucranianos, especificamente mencionando a perda do controle da cidade de Dudchany, embora tenha afirmado que a aviação russa freou as tropas de Kiev, segundo uma entrevista publicada na segunda-feira (3) em seu canal do Telegram. Seu adjunto Kirill Stremousov disse nas redes sociais nesta terça-feira que o avanço ucraniano foi contido e que não há que entrar em "pânico".

Mais de 200 mil soldados recrutados

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, indicou nesta terça-feira que mais de 200 mil pessoas foram recrutadas por Moscou desde o anúncio de uma mobilização "parcial" em 21 de setembro para a ofensiva na Ucrânia. Inicialmente, a convocação feita pelo presidente russo, Vladimir Putin, tinha o objetivo de mobilizar 300 mil reservistas com experiência militar, ou com competências úteis para a batalha. No entanto, vieram à tona diversos casos de idosos, doentes e estudantes chamados para a ofensiva.

Shoigu declarou ainda que as tropas mobilizadas estão sendo treinadas em cerca de 80 campos militares e seis centros de formação. Segundo o ministro, um "número significativo" de cidadãos se apresentou voluntariamente nas delegacias do país, antes mesmo de serem convocadas.

Diante de protestos contra o recrutamento em todo o país e com dezenas de milhares de russos fugindo para outros países para evitar participar do conflito, o Kremlin parece ter adaptado o discurso. Advogados russos afirmam estar submersos de pedidos de ajuda de cidadãos para escapar da mobilização.

"Estamos trabalhando 24 horas todos os dias", diz Serguei Krivenko, presidente da Citizen Army Law, um grupo de defesa dos direitos humanos formado por uma dezena de advogados. "Trata-se de uma convocação ilimitada em tempos de guerra, que pode durar meses ou anos. É praticamente impossível deixar o exército russo. A única solução é a morte, ferimentos ou a prisão por ter desobedecido ordens", reitera.

Segundo Krivenko, as pessoas que procuram a organização estão em pânico. "Eles não entendem o que acontece. O governo está convocando qualquer um e a lei os autoriza a fazer isso", explica. O próprio presidente Putin reconheceu que há erros nas convocações e prometeu corrigi-los.

Nas redes sociais russas, circulam postagens ensinando como evitar a mobilização. Elas são frequentemente acompanhadas de modelos de formulários para solicitar uma autorização médica para o não alistamento por supostos motivos de saúde.

