Guerra na Ucrânia: Finlândia planeja erguer um muro na fronteira com a Rússia

A Finlândia avalia construir um muro ao longo de sua fronteira com a Rússia. REUTERS - Janis Laizans

Texto por: RFI 2 min

Depois de fechar suas fronteiras para turistas russos na semana passada, a Finlândia está estudando construir um muro ao longo de sua fronteira com a Rússia. Mesmo que o país ainda não tenha registrado nenhuma passagem ilegal em seu território, o projeto visa controlar possíveis entradas em massa no solo finlandês e mesmo ataques híbridos da Rússia. Prova de que as autoridades finlandesas estão preocupadas com a degradação da segurança em seu flanco leste.