UE aprova adoção de carregador universal, pressiona Apple e pode inspirar novo padrão mundial

O Parlamento Europeu aprovou nesta terça-feira (4) uma lei impondo um carregador universal único, dotado de uma porta USB-C, para smartphones, tablets e dispositivos portáteis a partir do segundo semestre de 2024, uma decisão que obrigará a Apple a modificar seus modelos.

A legislação foi aprovada por uma maioria esmagadora de 602 votos a 13, com oito abstenções. A medida significará que a Apple terá que abandonar a porta de carga específica de seus modelos iPhone, conhecida como Lightning.

De acordo com a legislação aprovada, a partir da implementação do regulamento, os dispositivos portáteis podem ser vendidos com ou sem o carregador, para dar aos consumidores a possibilidade de usar cabos que já possuem em suas casas, sem pagar por um novo.

Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um único modelo de carregador reduzirá a montanha de carregadores obsoletos descartados a cada ano e reduzirá os custos para os consumidores.

Espera-se que a mudança economize pelo menos € 200 milhões (US$ 195 milhões) por ano e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico anualmente na UE, disse a Comissária de Concorrência da UE, Margrethe Vestager.

A Apple havia resistido a movimentos para padronizar as portas de carregamento para telefones celulares e dispositivos portáteis, dizendo que tal legislação seria uma barreira à inovação tecnológica.

Entretanto, os usuários dos últimos modelos de iPhone reclamam que a porta Lightning é capaz de transferir dados a apenas uma fração da velocidade do que o USB-C faz.

Longa negociação

As regras adotadas pelo Parlamento Europeu nesta terça-feira devem ser totalmente implementadas dentro de dois anos para telefones celulares, tablets, câmeras digitais, fones de ouvido, alto-falantes portáteis, consoles de videogame portáteis e e-readers, entre outros.

Assim que a lei for publicada no Jornal Oficial da UE, os países europeus terão 12 meses para adaptar sua legislação interna, e outros 12 meses para torná-la obrigatória.

O deputado maltês Alex Agius Saliba, que coordenou as delicadas negociações por mais de um ano, saudou a adoção da lei e disse "é um grande dia para os consumidores e um grande dia para o meio ambiente".

Nesta terça-feira, na última sessão de discussões, Saliba tinha em sua mesa uma caixa com um enorme emaranhado de cabos inúteis, como os encontrados na maioria das casas na Europa.

Fim dos fios emaranhados

"Este é o passado", disse o legislador, mostrando o emaranhado de cabos não utilizados.

O projeto de um carregador universal foi objeto de exaustivas negociações e várias tentativas frustradas nos últimos anos, diante da oposição feroz da Apple.

Finalmente, em junho, foi alcançado um acordo majoritário que permitiu sua aprovação nesta terça-feira.

Espera-se que a mudança da UE tenha repercussões em todo o mundo.

Os 27 países da União Europeia são o lar de 450 milhões de pessoas que estão entre os consumidores mais ricos do mundo. Como tal, as mudanças regulamentares para o bloco muitas vezes impulsionam a adoção de normas globais.

