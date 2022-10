Nobel para defensores de direitos humanos mostra que sociedade civil é importante no processo de paz

Ales Bialiatski acena atrás das grades durante julgamento em Minsk, em Belarus, em Novembro de 2011. AP - Sergei Grits

Texto por: RFI 3 min

A atribuição do Nobel da Paz para defensores dos direitos humanos de Belarus, Ucrânia e Rússia, países em foco neste momento, é um símbolo forte para mostrar que a sociedade civil é parte importante do processo de paz, de acordo com Anaïs Marin, relatora especial da situação dos direitos humanos em Belarus, em entrevista à RFI. O prêmio foi concedido nesta sexta-feira (7) ao ativista pelos direitos humanos bielorrusso Ales Bialiatski e às ONGs Memorial, da Rússia, e Centro pelas Liberdades Civis, da Ucrânia.