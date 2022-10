Prêmio Nobel da Paz é atribuído a ativista bielorrusso e a ONGs de direitos humanos russa e ucraniana

Nobel da Paz de 2022 foi atribuído a um ativista bielorrusso e duas ONGs, uma russa e outra ucraniana. © Nobel

Texto por: RFI 2 min

O prêmio Nobel da Paz de 2022 foi atribuído conjuntamente, nesta sexta-feira (7), ao ativista pelos direitos humanos bielorrusso Ales Bialiatski e a duas ONGs: Memorial, da Rússia, e Centro pelas Liberdades Civis, da Ucrânia. Sete meses após o início da ofensiva russa contra Kiev, o comitê do Nobel decidiu conceder o prêmio a críticos do governo do presidente Vladimir Putin e seus aliados.