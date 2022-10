Com pompa, mas de olho na crise econômica, rei Charles III será coroado em 6 de maio de 2023

O rei Charles III será coroado no dia 6 de maio de 2023 na abadia de Westminster, em Londres, oito meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. A data foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo palácio de Buckingham.

O soberano de 73 anos será coroado durante uma cerimônia religiosa dirigida, como manda a tradição, pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, chefe espiritual da igreja anglicana, da qual o monarca é também o chefe supremo. “A coroação vai refletir o papel do monarca hoje e será voltada para o futuro, ao mesmo tempo que manterá suas raízes na longa tradição e na pompa da monarquia”, explicou o palácio de Buckingham em seu comunicado.

A cerimônia, que acontecerá em um país que atravessa atualmente uma grave crise econômica e social, terá o desafio de manter as regras que regem as coroações da monarquia britânica há séculos e, ao mesmo tempo, levar em consideração o contexto atual. Espera-se, por exemplo, que a cerimônia custe menos que o previsto. O ritual também será mais curto e com menos convidados, a pedido do próprio rei.

Em 1953, quando Elizabeth II foi coroada, 8.251 representantes de 181 países e territórios assistiram à cerimônia. Mas dessa vez esse número deve ser bem menor, já que a abadia de Westminster, onde também ocorreu o funeral da rainha, pode acolher cerca de 2 mil pessoas.

Rainha consorte e desfile de coroas

Se a tradição for respeitada, a esposa do novo soberano será proclamada rainha e coroada em uma cerimônia mais simples, realizada na sequência da coroação do rei. No caso de Charles III, seguindo um pedido de Elizabeth II, Camilla, segunda esposa do monarca, será coroada rainha consorte.

O Reino Unido é a única monarquia da Europa que continua usando adereços reais nas cerimônias de coroação, como espadas e outros acessórios simbólicos. A coroa de Santo Eduardo, fabricada em 1661 quando Charles II foi ao trono, é tradicionalmente usada durante esse ritual. Feita de ouro, prata, rubis e safira, ela pesa mais de dois quilos.

Em seguida, a coroa imperial, composta por 2.868 e fabricada em 1937 para a coroação do rei George VI, deve ser usada pelo novo soberano no final da cerimônia e durante uma procissão nas ruas de Londres, quando a população vai poder aclamar sei rei no trajeto de 7,2 quilômetros que separam Westminster do palácio de Buckingham.

(Com informações da AFP)

