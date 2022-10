Frontex: número de entradas irregulares na UE atinge maior teto desde 2016

As entradas irregulares na União Europeia (UE) aumentaram 70% entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2021, atingindo um nível máximo desde 2016. O anúncio foi feito pela Frontex, a agência europeia de controle de fronteiras, nesta quinta-feira (13).

De acordo com órgão, foram registradas 228.240 entradas ilegais em território da UE nos primeiros nove meses deste ano. Deste total, 33.380 ocorreram em setembro.

A rota dos Bálcãs Ocidentais continua sendo a mais usada, com 106.396 entradas ilegais em nove meses. Isso representa 170% a mais do que no mesmo período do ano passado, detalhou a Frontex em um comunicado.

Essa rota é usada, principalmente, por migrantes de Síria, Afeganistão e Turquia. O número de migrantes pela rota do Mediterrâneo Oriental aumentou 118% no mesmo período, e a do Mediterrâneo Central, 42%.

O número de entradas ilegais no território da UE caiu mais de 30% na fronteira leste do bloco, assim como as entradas pela rota do Mediterrâneo ocidental, segundo a Frontex.

Nos primeiros nove meses de 2022, foram registradas 52.720 saídas irregulares da UE para o Reino Unido, ou seja, 68% a mais do que no mesmo intervalo de 2021.

Mais de 11 milhões de pessoas entraram na UE procedentes da Ucrânia desde o início da guerra, disse a agência, acrescentando que muitos deles já retornaram para seu país.

Migrantes chegam à ilha de de Cythère, na Grècia, em setembro © AP/Giorgos Samios

Mais de 1.500 resgates no mar

Nos oito primeiros meses do ano, cerca de 1.500 pessoas foram salvas pela guarda-costeira no Mediterrâneo - 600 a mais do que no ano passado. "É preciso pressionar a Turquia para impedir as viagens ilegais que começam no país, senão as perdas humanas vão continuar", disse no sábado o ministro das Migrações grego, Notis Mitarachi, durante uma reunião dos cinco países mediterrâneos que mais recebem migrantes (Grécia, Espanha, Chipre, Malta e Itália).

No último final de semana, mais de 200 migrantes, em sua maioria provenientes da Tunísia, foram interceptados em alto mar, anunciou nesta terça-feira (11) o Ministério da Defesa do país.

(Com informações da AFP)

