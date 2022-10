Ucrânia: Exército russo retira população de Kherson mas promete "lutar até a morte"

A administração russa de ocupação em Kherson, sul da Ucrânia, afirmou na quarta-feira (19 de outubro) que estava retirando pessoas da cidade, diante do avanço das tropas ucranianas. O Exército russo assegura que vai lutar lá "até a morte". REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texto por: RFI 2 min

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (19) a retirada de civis da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, onde se acirram os confrontos entre as tropas de Moscou e de Kiev. De acordo com o general russo Serguei Suro Vikine, encarregado das operações militares na Ucrânia, a cidade, tomada pelas forças do Kremlin, é alvo de ataques ucranianos nos últimos dias, o que resulta em cortes de energia elétrica, água e falta de alimentos - uma situação que coloca em risco a população, diz.