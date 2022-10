Premiê britânica Liz Truss renuncia em tempo recorde e oposição pede novas eleições imediatas

A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (20) depois de apenas seis semanas no cargo. A oposição exige eleições imediatas, como risco de intensificar ainda mais a crise política no Reino Unido.

Publicidade Leia mais

Com informações da AFP e da correspondente da RFI em Londres, Vivian Oswald

"Dada a situação, não posso cumprir o mandato para o qual fui eleita pelo Partido Conservador", disse Truss, que se torna a chefe de governo de vida mais curta na história contemporânea do Reino Unido. A primeira-ministra anunciou que uma votação interna para eleger um novo chefe do partido ocorrerá "até a próxima semana" para substituí-la.

A oposição trabalhista reagiu imediatamente e o líder do partido, Keir Starmer, exigiu eleições imediatas. "Os conservadores não podem responder à sua última confusão simplesmente estalando os dedos e mudando os que estão no topo sem o consentimento do povo britânico. Precisamos de eleições gerais (...) agora", declarou em um comunicado.

A chefe de governo venceu a disputa pela liderança do partido e o cargo de primeira-ministra prometendo redução de tributos e gastos bilionários com subsídios às contas de energia, que subiram mais de 300% nos últimos dois anos. O país, como outros, enfrenta as consequências da guerra na Ucrânia e os efeitos da pandemia. Convive também com o impacto do Brexit, sobre o qual pouco se fala, mas que é cada vez mais evidente.

Para enfrentar esses problemas, Truss adotou políticas heterodoxas, sem conseguir explicar como pretendia financiar as medidas. Sua estratégia criou desconfiança de fora e dentro do próprio partido e sobretudo dos agentes econômicos, o que derrubou os mercados.

Desde então, a sobrevivência política da primeira-ministra britânica estava por um fio.Em apenas um mês e meio de governo, Liz Truss se viu obrigada a voltar atrás em todas as medidas que havia anunciado e perdeu dois ministros-chave, o das Finanças e a do Interior.

Candidatos ao cargo?

Alguns nomes já começam a ser citados como possíveis candidatos para substituir Truss à frente do partido e no cargo de primeiro-ministro, caso os conservadores permaneçam no poder.

O primeiro deles é Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças derrotado por Truss na reta final da corrida pela direção do partido. Ex-banqueiro de 42 anos, ele defende uma ortodoxia orçamentária e sempre contestou a política de redução de impostos, como fez a rival.

Outro nome que emerge é o do atual ministro das Finanças Jeremy Hunt. Ele foi o protagonista da retirada de praticamente todas as medidas fiscais que haviam sido anunciadas por Truss, mas disse recentemente que não pretendia entrar na disputa para dirigir o partido.

Nomes como o da carismática Penny Mordaunt, ex-ministra da Defesa, e o atual ministro da Defesa, Ben Wallace, também são cogitados. Até o próprio Boris Johnson, que teve que renunciar, deixando o cargo para Truss, pode ressurgir como uma Fênix.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro