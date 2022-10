Apesar das restrições, mais de 44 mil abortos foram realizados ilegalmente na Polônia

Milhares de abortos foram realizados clandestinamente na Polônia, que votou uma lei tornando a interrupção da gravidez praticamente ilegal no país há dois anos. Por isso, associações ajudam as mulheres que querem contornar as restrições.

Martin Chabal, correspondente da RFI em Varsóvia

Segundo dados divulgados esta semana, mais de 44.000 abortos foram realizados sem o conhecimento das autoridades polonesas no último ano, 10.000 a mais que o registrado no ano anterior.

Aborto sem Fronteiras é uma das principais entidades que ajudam quem quer abortar em casa e de forma segura na Polônia, um dos países mais católicos da União Europeia. A associação envia pílulas abortivas para as mulheres que solicitam e, quando necessário, facilita o contato com clínicas no exterior.

Além das polonesas, desde o início da guerra na Ucrânia as associações também vêm recebendo pedidos de refugiadas. Pelo menos 1.500 ucranianas já pediram ajuda à Aborto sem Fronteiras.

Reforma imposta pela Justiça

Realizar um aborto legalmente se tornou praticamente impossível na Polônia após uma decisão do Tribunal Constitucional – o equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil – que entrou em vigor em 2021. Desde então, a interrupção voluntária da gravidez deixou de ser permitida em casos de má-formação do feto, a causa mais comum de aborto no país. Segundo a lei, autorizar o aborto devido a problemas congênitos viola a Constituição polonesa.

Com a entrada em vigor das restrições, apenas cerca de 100 mulheres abortaram no último ano em um hospital polonês, segundo dados do ministério da Saúde local.

Para a associação Aborto sem Fronteiras, essas estatísticas mostram a que ponto a legalização da prática se tornou um tema urgente no país. Segundo a entidade, se 44 mil pessoas conseguiram abortar graças a sua ajuda, muitas outras podem ter interrompido suas gravidezes sem nenhum tipo de auxílio, colocando muitas vezes suas vidas em risco.

Estima-se que entre 100.000 e 200.000 mulheres recorrem ao aborto a cada ano na Polônia, apesar das restrições impostas pela Justiça.

