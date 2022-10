Rússia acusa Kiev de matar quatro pessoas em retirada de civis de Kherson

Autoridades pró-Rússia na região de Kherson, no sul da Ucrânia, acusaram nesta sexta-feira (21) as forças de Kiev pela morte de quatro pessoas em um bombardeio na ponte Antonovsky, que liga as margens norte e sul do rio Dnieper. A rota vem sendo usada para a retirada de moradores da região, enquanto os bombardeios continuam em outras regiões da Ucrânia.

“A cidade de Kherson, como uma fortaleza, está preparando sua defesa”, disse Kirill Stremoussov, vice-chefe da ocupação russa em Kherson, no Telegram, após confirmar as mortes.

A Rússia mantém o plano que visa atingir as infraestruturas na Ucrânia. Nesta quinta-feira (20), Kiev acusou Moscou de colocar minas em uma represa de uma usina hidrelétrica no sul do país, que impôs um racionamento de energia para aliviar o impacto dos bombardeios russos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse temer "uma catástrofe" se a barragem for destruída. Essa estratégia pode provocar um novo êxodo de ucranianos para o bloco europeu, alertou Zelensky, instando os países da UE a fornecerem defesas antiaéreas mais sofisticadas a Kiev. As ofensivas de Moscou já destruíram quase um terço das usinas da Ucrânia.

Na capital ucraniana, o prefeito Vitali Klitschko pediu à população, empresas e comércios que "economizem ao máximo" o consumo em iluminação e publicidade. "Até mesmo as pequenas economias de cada lar vão ajudar a estabilizar o sistema energético do país", disse. Em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade da Ucrânia, a operadora do metrô vai aumentar os intervalos entre os trens para economizar eletricidade.

Paralelamente, as autoridades ucranianas denunciaram uma série de explosões que abalaram, nesta sexta-feira de manhã, as cidades de Kharkiv e Zaporíjia. De acordo com o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, uma área industrial foi atingida por vários mísseis. Os socorristas estão no local e avaliam os danos.

Apoio do Irã a Moscou

Os Estados Unidos asseguraram que o Irã está diretamente envolvido na guerra na Ucrânia. O governo do país estaria enviando militares à península da Crimeia para ajudar as forças russas a operarem os drones kamikaze de fabricação iraniana, que Moscou teria utilizado nos ataques à Ucrânia.

"Os militares iranianos ajudaram a Rússia nessas operações", declarou em Washington o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. As acusações aumentam a pressão sobre o Irã, que já foi alvo de sanções ocidentais por ter fornecido drones kamikaze à Rússia, uma acusação que tanto Moscou como Teerã negam.

Porém, a UE e os Estados Unidos disseram ter provas de que o Irã forneceu os drones Shahed-136, que teriam causado a morte de cinco pessoas, na segunda-feira (17) em Kiev, assim como a destruição de infraestruturas civis.

(Com informações da AFP)

