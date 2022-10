Rishi Sunak é designado pelo partido conservador para se tornar primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak foi designado pelos conservadores britânicos para se tornar o novo chefe do Partido e, consequentemente, próximo premiê do Reino Unido. O ex-ministro das Finanças vai substituir Liz Truss, que renunciou ao cargo após menos de dois meses no poder.

“Rishi Sunak foi eleito chefe do Partido Conservador”, anunciou no início da tarde desta segunda-feira (24) Graham Brady, um dos encarregados da legenda que há 12 anos dirige o Reino Unido.

Dois meses após fracassar na primeira tentativa de liderar o Partido Conservador, quando perdeu a disputa para Liz Truss, Sunak, de 42 anos, venceu a ex-ministra Penny Mordaunt, única candidata ao cargo desde a demissão da premiê, na semana passada.

Mordaunt reconheceu a derrota nas redes sociais e declarou seu “total apoio" ao ex-ministro das Finanças.

Sunak, que estudou em escolas de prestígio do país, fez carreira e fortuna como executivo do setor bancário. Descendente de imigrantes indianos e de religião hindu, ele se torna o primeiro líder vindo de uma minoria étnica a governar o país. Coincidência do calendário, sua nomeação acontece no momento em que começa o Diwali, importante festividade hinduísta muito popular entre a comunidade indiana britânica.

O novo premiê terá pela frente o desafio de buscar unidade entre os conservadores, o que não se vê desde o Brexit, e enfrentar a disparada do custo de vida, com a maior alta da inflação dos últimos 42 anos.

Sunak sempre afirmou que sua visão econômica se inspirava da ex-primeira-ministra ultraliberal Margaret Thatcher. Defensor do Brexit, ele se declara fã de críquete, futebol e da saga cinematográfica "Star Wars".

Opulência e denúncia de fraude fiscal

Apesar de ter concorrido como favorito na corrida pelo cargo, Sunak foi alvo de críticas recentes em razão do estilo de vida opulento de sua família em um momento de extrema crise econômica no Reino Unido.

O escândalo teve início após a denúncia de que sua mulher, a empresária indiana Akshata Murty, não pagava impostos no país. Como sua renda vem do exterior, ela não é considerada residente fiscal no Reino Unido.

Esse tipo de situação é legal no Reino Unido. Mas diante das críticas, Akshata Murty decidiu que suas fontes de renda geradas no exterior passariam a ser declaradas no Reino Unido.

Akshata Murty é sócia na Infosys, gigante indiana de tecnologia co-fundada por seu pai, N.R. Narayana Murthy. A empresa tem valor estimado em US$ 100 bilhões e as ações de Akshata valem quase US$ 1 bilhão.

(Com informações da AFP)

