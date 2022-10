Torta na cara: militantes ecologistas atacam estátua do rei Charles III no museu Madame Tussaud

A estátua do rei Charles III foi atingido por uma torta pelos militantes do grupo Just Stop Oil.

Membros do grupo ecologista Just Stop Oil jogaram tortas na estátua do rei Charles III, que está exposta no museu Madame Tussauds, em Londres. O protesto faz parte de uma série de ações dos militantes para exigir o fim de exploração de gás e petróleo.

O casal de militantes Eilidh McFadden, 20 anos, e Tom Johnson, 29, se posicionou ao lado da estátua do rei como se fosse tirar uma fotografia, como fazem os milhares de turistas que visitam o museu londrino. Mas invés de fazer uma selfie, eles tiraram suas blusas deixando à mostra uma camiseta com os dizeres ‘Just Stop Oil’, antes de jogarem no rosto da estátua do soberano duas tortas do que parecia ser uma mistura de creme com chocolate.

Algumas pessoas no público chegaram a gritar “stop” [pare] quando perceberam a ação, mas isso não deteve os militantes. Após lançar a torta, o rapaz declamou, em tom solene: "Nas palavras do rei - a ciência é clara, as exigências são simples. Basta parar com o petróleo".

Apenas a imagem de Charles foi atingida, mesmo se as estátuas de sua mulher, a rainha consorte Camila, do filho, o príncipe William e da nora, a princesa Kate, estavam nas proximidades. Segundo a polícia de Londres, quatro pessoas foram presas logo após o ataque e o museu continuou aberto após o episódio.

Charles III é conhecido por defender a causa ambiental com fervor desde a juventude. Mas desde que foi nomeado rei após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, os militantes ecologistas se questionam se o novo soberano pretende continuar agindo em prol da natureza.

No entanto, ainda que o rei tenha sido um excelente porta-voz da causa ecológica, sua posição de soberano o impede de se expressar sobre questões socio-econômicas.

Mesmo grupo atacou os "Girassóis” de Van Gogh

O grupo Just Stop Oil lançou no início de outubro uma série de ações em Londres. Eles foram os autores do ataque contra o quadro “Os Girassóis”, de Vincent van Gogh, atingido com sopa na National Gallery, ou ainda dos litros de pintura jogados em uma concessionária da marca de carros de luxo Aston Martin.

No domingo, ativistas do Last Generation, outro grupo ecologista, lançaram purê de batata em um quadro de Monet exposto em um museu de Postdam, na Alemanha. "Este quadro não vale mais nada não tivermos o que comer", declarou um dos manifestantes. O museu informou que o quadro estava protegido sob vidro.

