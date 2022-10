Europa propõe criar um "novo plano Marshall” para ajudar na reconstrução da Ucrânia

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, chegou a Kiev, na manhã desta terça-feira (25), para uma visita surpresa, a primeira ida à Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro. Em discurso, ele afirmou que os ucranianos podem contar com a Alemanha, que continuará apoiando o país militarmente, politicamente, financeiramente e no plano humanitário. Em Berlim, uma reunião de líderes discute um plano de ajuda para a reconstrução da Ucrânia. No mesmo dia, sete civis foram mortos na cidade de Bakhmout, região de Donetsk, leste do país, onde o Exército ucraniano enfrenta as forças russas.

Em Melitopol, cidade do sudeste da Ucrânia ocupada pela Rússia, uma explosão foi registrada esta manhã, deixando cinco pessoas feridas. "Um carro explodiu perto do prédio da holding de comunicação ZaMedia", especifica o comunicado das autoridades de ocupação pró-Rússia publicado no Telegram. A explosão estilhaçou janelas e portas em vários andares do edifício, segundo a mesma fonte. Um dos feridos foi hospitalizado, acrescentou o comunicado.

A televisão pública russa Rossiya 24 transmitiu imagens do prédio, com as paredes internas parcialmente queimadas, com as janelas e portas quebradas e as escadas cheias de entulho. O edifício abrigava uma estação de televisão e rádio pró-russa que "continua as suas atividades", asseguraram as autoridades.

A cidade de Melitopol está localizada na região de Zaporíjia, que foi anexada, em setembro, pela Rússia juntamente com outras três regiões ucranianas: Donetsk, Lugansk e Kherson.

Reconstrução da Ucrânia

Em Kiev, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier se reúne com o presidente Volodymyr Zelenski. O líder ucraniano fez um apelo, por vídeo, nesta terça-feira, aos participantes de uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia - realizada em Berlim - a se engajarem na cobertura do déficit orçamentário de US$ 38 bilhões previsto para o próximo ano no país, devido à invasão russa. "É uma soma muito grande que inclui os salários de professores, médicos; são benefícios sociais, pensões", acrescentou Zelenski.

Na abertura da conferência internacional sobre o apoio de longo prazo ao país atacado pela Rússia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a reconstrução da Ucrânia "deve começar agora". O líder alemão afirmou tratar-se de “nada menos do que criar um novo plano Marshall para o século XXI”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também presente nesta conferência que reúne lideranças políticas e especialistas, considerou “surpreendente” a extensão da destruição. "O Banco Mundial estima o custo dos danos em € 350 bilhões. Isso é certamente mais do que qualquer país ou estado pode fornecer sozinho. Precisamos de todos no mesmo barco", disse ela.

(Com informações da AFP)

