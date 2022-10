Fundador do grupo paramilitar Wagner seria uma ameaça para Vladimir Putin?

O presidente russo, Vladimir Putin, preside uma reunião do Conselho de Segurança por videoconferência na residência de Novo-Ogaryovo, nos arredores de Moscou, Rússia, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. (Sergei Ilyin, Sputnik, via AP)

De acordo com várias fontes, Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo paramilitar Wagner, está se tornando uma ameaça para Vladimir Putin. A RFI ouviu Lukas Aubin, diretor de pesquisa do IRIS (Instituto de Relações Estratégicas e Internacionais), especialista em geopolítica russa sobre o assunto.

Por Romain Lemaresquier

Diversos especialistas, especialmente o think tank americano Institute for the Study of War (Instituto para o Estudo da Guerra, em tradução livre), afirmam que o fundador do grupo Wagner está criando uma estrutura militar paralela às forças armadas russas que pode constituir uma ameaça ao regime de Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, Yevgeny Prigozhin critica cada vez mais os militares russos em entrevistas publicadas em sites russos e contas do Telegram afiliadas ao grupo Wagner. Lukas Aubin, autor do livro "Geopolítica da Rússia", acha que ainda é cedo para dizer.

RFI: Yevgeny Prigozhin, que tem um poder considerável, é uma ameaça ao regime de Vladimir Putin hoje?

Lukas Aubin: Yevgeny Prigozhin está ativo há vários anos. Desde 2019, sabemos que ele atua por meio do grupo Wagner – sua milícia privada – na África, em particular, mas não apenas; ele também esteve presente na Ucrânia desde o início da invasão. Acontece que, até agora, ele era um “servo” de Vladimir Putin, que o usava de acordo com a estratégia de negação plausível, o que lhe permitia distanciar-se dele. Com isso, Vladimir Putin tinha uma milícia que lhe permitia influenciar diferentes territórios do mundo.

Acontece que, algumas semanas atrás, Yevgeny Prigozhin passou a declarar oficialmente ser o chefe dessa milícia privada. Até então, isso era um segredo aberto, mas agora a natureza de sua posição mudou. Hoje, não é mais possível para Vladimir Putin realizar essa famosa estratégia de negação plausível.

Na Rússia, as milícias privadas são proibidas. De fato, Yevgeny Prigozhin existe contra a lei russa. No entanto, é importante saber que o sistema de Vladimir Putin é um sistema vertical. Todas as milícias, sejam privadas ou públicas, todas as forças militares e paramilitares existentes são toleradas pelas autoridades, se não encorajadas. O grupo Wagner foi fortemente encorajado porque permitiu que Vladimir Putin estendesse sua influência no Mali, na República Centro-Africana e tivesse reforços no leste da Ucrânia, enquanto o exército russo estava em dificuldades. O problema agora é saber se o grupo Wagner não se torna mais forte do que Vladimir Putin esperava e se Moscou não perde o controle sobre Evgeny Prigokhin.

Obviamente, o problema é muito complexo porque hoje não há ninguém no círculo interno do Kremlin. Ninguém sabe exatamente o que está sendo dito. Tudo o que sabemos é que Vladimir Putin está reunindo suas forças ao máximo e que ele pediu a Evgeny Prigozhin para trazer de volta suas tropas da República Centro-Africana e do Mali para ter uma força de ataque maior na Ucrânia. O mesmo vale para a milícia de Ramzan Kadyrov na Chechênia. Pois o grupo Wagner não é a única entidade militar paralela às forças armadas clássicas na Rússia. E no momento, tanto Yevgeny Prigozhin quanto Ramzan Kadyrov se manifestaram contra a operação militar especial. No entanto, essas declarações nunca tiveram a intenção de criticar diretamente Vladimir Putin, mas sim os órgãos intermediários, ou seja, os generais que, do ponto de vista estratégico e militar, não estavam à altura da tarefa. Também podemos ver essas posições como uma forma de criar uma zona de amortecimento entre Vladimir Putin e o exército que está lutando no terreno.

O risco é que os militares fujam ou se rebelem. Essas posições também podem ser interpretadas como uma forma de tranquilizar a população russa, mostrando que as autoridades estão cientes das dificuldades do exército russo no terreno e que estão tomando decisões para resolver este problema.

Mas Yevgeny Prigogine não hesita mais em criticar a forma como o Kremlin lida com "esta invasão especial". Sabe-se que a inteligência dos EUA informou, em um documento entregue ao presidente Joe Biden, que alguém muito próximo de Vladimir Putin não hesitou em criticá-lo. E parece que se trata de Evgeny Prigogine.

Como pesquisador, não posso lhe responder sobre boatos. Sim, talvez Vladimir Putin tenha problemas internos, mas no momento não há fontes confiáveis ​​que nos permitam saber exatamente. Tudo o que posso dizer sobre as declarações que foram feitas publicamente até agora é que, por enquanto, ninguém ousou falar contra Vladimir Putin. Diretamente, pelo menos. Ninguém deliberadamente minou o Kremlin publicamente de forma oficial. Talvez em algumas semanas ou meses tenhamos mais informações sobre o assunto e veremos que, de fato, houve muita movimentação interna e que Vladimir Putin estava em grande dificuldade. Mas, no momento, não tenho a impressão de que homens como Yevgeny Prigozhin o estejam decepcionando.

O Exército russo está sofrendo derrotas em várias frentes e tem-se a impressão de que, no final, é o grupo Wagner que permite que Moscou mantenha suas posições. O grupo Wagner é o único capaz de resistir à contra-ofensiva ucraniana?

Não, o grupo Wagner sozinho não pode resistir aos ataques ucranianos. Por outro lado, o grupo Wagner, com a ajuda das forças chechenas de Ramzan Kadyrov, do Exército russo e de recrutas recentes - 300.000 homens foram convocados para esta mobilização parcial, mas alguns relatos mencionam o número de 500.000 homens - poderia permitir ao Exército russo recuperar a vantagem.

No entanto, deve-se ressaltar que a dificuldade de Vladimir Putin não é apenas em termos de homens no terreno, mas também em termos de armas e a dificuldade de obter suprimentos modernos e regulares para seu armamento. O fato de Vladimir Putin ter usado massivamente drones comprados do Irã, nas últimas semanas, demonstra a dificuldade de encontrar aliados do ponto de vista militar. Se, como autoridade, ele se reduz a pedir ajuda ao Irã e à Coreia do Norte, ele está realmente isolado.

Na sua opinião, Yevgeny Prigozhin tem ambições particulares, especialmente na Ucrânia? Ele está adotando uma linha ainda mais dura do que Vladimir Putin?

Se nos basearmos, por exemplo, nos filmes que ele conseguiu financiar nos últimos anos, nos quais encenou grandes histórias de guerra da Rússia contemporânea, podemos imaginar que ele adotaria uma linha mais dura do que Vladimir Putin se ele tivesse mais poder. No entanto, deve-se sempre ter em mente que, se até agora imaginávamos Yevgeny Prigozhin mais à direita do que Vladimir Putin, as decisões do presidente russo, desde 24 de fevereiro, revelam uma forma de ultrarradicalização.

Hoje está sendo debatido se Vladimir Putin irá ou não além das quatro regiões que ele já anexou. Isso já é um fato enorme por si só, no sentido de que estamos diante de algo que era quase inimaginável há alguns meses. Nesse sentido, claro, você sempre pode imaginar que alguém mais à direita do que ele chegue ao poder. Muitas vezes, quando imaginamos a queda de Vladimir Putin, imaginamos apaziguamento. Mas você tem que pensar que a situação poderia piorar se um militar como Yevgeny Prigozhin ou Ramzan Kadyrov tomassem o seu lugar.

O que você quer dizer com "tomar o lugar dele"? Um golpe de Estado?

Não, é muito cedo para dizer. No momento, estamos em um período muito intenso, com muitas informações conflitantes. É difícil saber o que realmente está acontecendo no Kremlin, quais são as intrigas. Por outro lado, podemos dizer que Vladimir Putin está enfraquecido porque sua operação militar especial não está indo como ele queria. Sabemos que ele queria uma operação-relâmpago, que queria que Kiev fosse tomada em poucos dias e que houvesse uma mudança na liderança do regime ucraniano. No entanto, no momento, não podemos ir mais longe na análise porque, repito, ninguém sabe o que realmente está acontecendo no Kremlin.

