Cem anos da Marcha sobre Roma: entenda como Mussolini chegou ao poder na Itália

Há cem anos, na manhã de 28 de outubro de 1922, 26 mil fascistas mal armados, sem comida e encharcados de chuva, marcharam sobre Roma. Quatrocentos fuzileiros foram suficientes para impedir seu progresso. Três dias depois, porém, seu líder, Benito Mussolini, assumiu a chefia do governo, cargo que ocupou por mais de 20 anos, até 25 de julho de 1943.

Olivier Favier, da RFI

Como a Alemanha, a Itália era um país de unidade recente. Ganhou sua existência como Estado em 1861 após uma segunda guerra de independência – a primeira tendo terminado em fracasso – antes de retomar Venetia do Império Austro-Húngaro, em 1866, e Roma do papado, em 1870.

Monarquia parlamentar, a Itália liberal continuava sendo uma democracia incompleta. As eleições eram realizadas por sufrágio fundado na propriedade - do qual participavam apenas 2% da população - e o analfabetismo atingia três quartos da população, apesar de leis muito avançadas sobre a obrigatoriedade da educação, que o Estado não tinha como aplicar.

A industrialização do país se dava exclusivamente no Norte, em torno do triângulo industrial Milão-Turim-Gênova. O resto do país era essencialmente agrícola. A miséria estava em toda parte. A cólera ainda matava milhares de pessoas no início da década de 1910 em Nápoles, as deficiências nutricionais faziam da pelagra (causada pela carência de vitamina B3) uma doença extremamente difundida no norte, a tuberculose e a malária causavam estragos. A Itália era então o primeiro país de emigração do mundo. Em 1913, às vésperas da guerra, 900 mil pessoas partiram em busca de uma vida melhor.

1915-1918: "Guerra, a única higiene do mundo"

Desde 1882, o país era aliado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Mas o desejo de recuperar deste último as “terras irredutíveis” – não devolvidas – ao redor da cidade de Trieste sacudia um governo inicialmente conquistado pela neutralidade. Entre os intervencionistas, estava um ex-socialista revolucionário que quebrou a proibição, Benito Mussolini, e artistas futuristas que viam na guerra “a única higiene do mundo”.

A Itália passou, assim, para o lado dos aliados em 1915. Ao contrário dos seus homólogos franceses, os socialistas, no entanto, mantiveram durante muito tempo a sua posição de neutralidade, que se resumia essencialmente a uma fórmula muito simbólica: “Nem apoio nem sabotagem”.

Em 1917, a derrota em Caporetto tornou tangível a ameaça de invasão. Havia, então, um amplo consenso patriótico. Apenas algumas figuras de esquerda, incluindo Giacomo Matteotti, continuaram afirmando sua oposição absoluta ao conflito.

No ano seguinte, a vitória de Vittorio-Veneto levou ao colapso do Império Austro-Húngaro. A Itália estava do lado vencedor, mas o direito dos povos à autodeterminação prometido pelo presidente dos EUA, Thomas Woodrow Wilson, a proíbe de anexar terras cuja população é principalmente eslava.

O país estava arruinado. Em 1919, Benito Mussolini fundou as vigas de combate em Milão, enquanto o escritor Gabriele d'Annunzio ocupou Fiume - agora Rijeka - na costa da Dalmácia, na atual Croácia. Ambos se aproveitam da raiva de ex-oficiais que sofrem com o retorno à vida civil e se juntam a ex-militares de elite, os arditi, com métodos brutais. Mas Mussolini oferecerá sobretudo seus serviços a empresários e proprietários de terras ameaçados pela agitação social do “Biennio rosso”, os dois anos vermelhos.

1919-1920: a breve Idade de Ouro do socialismo nas urnas e nas ruas

Impulsionados pelas leis eleitorais de 1912 e 1919, que estabeleceram o sufrágio universal masculino e o sistema proporcional, os socialistas estavam em ascensão, conquistando 32% dos votos nas eleições de novembro de 1919. No entanto, se a franja reformista contava com essa vitória para mudar as instituições do país, os maximalistas olham para o lado da Rússia soviética e sonham com a revolução. De fato, o partido recusou a aliança com os partidos burgueses e a mobilização popular teve, sobretudo, o efeito de desencadear a reação.

Em janeiro de 1921, os comunistas liderados por Pietro Bordiga, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti se separaram do Partido Socialista no Congresso de Livorno. No ano seguinte, em outubro, os fundadores do Partido Socialista, Filippo Turati e Anna Kuliscioff, foram expulsos do partido pela chamada maioria maximalista, que continuava a ver a experiência bolchevique com benevolência. Os reformistas então se reuniram no Partido Socialista Unitário em torno do agora deputado Giacomo Matteotti.

Retratos de Filippo Turati, fundador do Partido Socialista Italiano, e Errico Malatesta, teórico anarquista, na Fundação Anna Kuliscioff em Milão. Ambos morreram em 1932, o primeiro no exílio em Paris, o segundo em Roma, reduzido ao silêncio. © Olivier Favier / RFI

Com a divisão da esquerda, os grupos de combate italianos de Benito Mussolini transformaram-se no Partido Nacional Fascista em novembro de 1921 e desenvolveram uma rede de milícias armadas, os esquadrões, liderados localmente pelos "Ras" (nome dado aos senhores do sistema feudal etíope e, por extensão, aos líderes locais de bandos armados fascistas na Itália), que semearam o terror, particularmente nas regiões onde os "subversivos" – ativistas políticos e sindicais de esquerda – são os mais estabelecidos: Vêneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.

Líderes políticos foram assassinados em frente às suas casas, as "Casas do Povo" e os escritórios dos jornais socialistas, incendiados; opositores atacados com paus e obrigados a beber óleo de rícino são expostos à multidão enquanto sofrem de diarréia.

1921-1922: as milícias esquadristas, braço armado do fascismo, escolhem o terror

Nas eleições de maio de 1921, os fascistas entraram na Câmara com 35 deputados (três perderiam seus assentos porque tinham menos de 30 anos quando foram eleitos), unidos a outros partidos do “Bloco Nacional”. O Partido Socialista continua a ser a primeira formação na Assembleia, apesar da saída dos comunistas, que obtêm apenas 15 deputados. No entanto, eles permaneceram estranhos aos quatro governos sucessivos até outubro de 1922.

Na Câmara, Giacomo Matteotti denuncia a violência das milícias esquadristas, que atinge socialistas, anarquistas, comunistas e populares – os futuros democratas-cristãos. Em setembro de 1921, o deputado socialista Giuseppe di Vagno foi assassinado no meio da rua em Mola di Bari, em Puglia. Medo, cansaço e sensação de desamparo afastam as massas dos partidos de esquerda.

Reprodução da pintura de Pelizza da Volpedo, "Il quarto stato" (1901), numa praça da vila de Volpedo, no Piemonte. Uma multidão de camponeses - o "quarto estado" proletário em oposição ao "terceiro estado" burguês da Revolução Francesa - avança em direção à residência de um grande proprietário de terras. © Olivier Favier / RFI

Os socialistas conseguiram forçar por lei os grandes latifundiários a contratar trabalhadores agrícolas durante o inverno, querendo assim pôr fim à sua condição miserável de trabalhadores sazonais. Não sendo aplicada a lei, a Ras de Ferrara Italo Balbo mobilizou, com seus esquadrões, 40 mil trabalhadores agrícolas desempregados, em maio de 1922. Cercando a prefeitura, obrigou as autoridades estaduais a pagar as quantias devidas pelos patrões. Em Parma, por outro lado, a feroz resistência dos habitantes do subúrbio de Oltretorrente, liderados por Guido Picelli, os obrigou a se retirarem.

Outubro de 1922: a Marcha sobre Roma leva a Itália à ditadura

Em outubro de 1922, Benito Mussolini ordenou que suas tropas de Milão marchassem sobre Roma. O rei, que temia por seu trono, se recusava a assinar a proclamação do Estado de sítio pedida pelo chefe de governo Luigi Facta. O Duce, que se preparava para fugir para a Suíça se sua operação fracassasse, recebeu assim tudo o que esperava: o poder, sem sequer ter que passar por eleições antecipadas.

O escritor e jornalista comunista Antonio Gramsci estava então em Moscou, onde descreveu Mussolini como um "aventureiro medíocre" e considerou que "apesar da gravidade da situação atual, as perspectivas tanto para o proletariado quanto para seu partido não são particularmente ruins". Entre os socialistas, alguns pareciam dispostos a negociar. Na rua, os ataques se duplicaram, e as ameaças inundaram a Câmara, onde muitos deputados já se encontravam armados.

Em abril de 1924, as novas eleições ocorreram em um clima geral de intimidação, violência e manipulação. A lei Acerbo de novembro de 1923 reintroduziu a votação por maioria. Os fascistas e seus aliados agora tinham quase dois terços dos assentos. Os três partidos de esquerda totalizaram apenas 15% dos votos. Durante a campanha, um candidato socialista, Antonio Piccinini, foi assassinado.

1924: o assassinato de Giacomo Matteotti anuncia a mudança para um regime totalitário

Em 30 de maio de 1924, Giacomo Matteotti fez um discurso final no qual denunciou as muitas irregularidades nas eleições e exigiu seu cancelamento. Ele acabava de publicar um livro, imediatamente traduzido para o inglês e o francês, chamado "Um ano e meio de dominação fascista", onde estabelecia, entre outras coisas, um relato detalhado e arrepiante de todos os abusos cometidos. Saindo da Câmara, Matteotti confidenciou aos camaradas: “Fiz o meu discurso. Agora, prepare-me uma bela oração fúnebre".

Retrato de Giacomo Matteotti em sua casa em Fratta Polesine (Veneto) agora transformada em museu. © Olivier Favier / RFI

Em 10 de junho, enquanto se preparava para denunciar na Câmara os contratos abusivos do poder fascista com uma petroleira americana, Matteotti foi sequestrado por assassinos subservientes a Mussolini que o esfaquearam imediatamente. Seu corpo foi encontrado em agosto, perto de Roma.

A oposição saiu da Câmara em protesto, o poder central vacilou, mas agora ninguém tinha o poder de derrubá-lo. Em 3 de janeiro de 1925, Benito Mussolini finalmente falou aos deputados sobre a morte de Giacomo Matteotti:

"“Bem, declaro aqui, perante esta assembléia e perante todo o povo italiano, que assumo (somente eu!) a responsabilidade (política! moral! histórica!) por tudo o que aconteceu. […] Se o fascismo foi apenas óleo de rícino e palmatória, e não uma paixão soberba do melhor da juventude italiana, a culpa é minha! Se o fascismo foi uma associação de criminosos, eu sou responsável por isso, porque esse clima histórico, político e moral, fui eu quem o criei".

