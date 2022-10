Kherson: administração pró-Rússia anuncia fim da retirada de civis; Ucrânia fala em deportações

Uma jovem sentada em uma sacola faz parte do grupo de ucranianos evacuados da região de Kherson, na Ucrânia, controlada pela Rússia. As autoridades pró-Rússia anunciaram o fim das operações de retirada da população, em 28 de outubro de 2022. REUTERS/Alexey Pavlishak

A contraofensiva ucraniana continua na região de Kherson, ao sul do país. Desde março, as forças armadas ucranianas tentam retomar a cidade da ocupação russa. Porém, esperam uma forte resistência e dizem que os resultados até agora não são suficientes para dar otimismo às famílias que foram deslocadas e que gostariam de voltar para casa.

Com informações dos enviados especiais Anastasia Becchio e Boris Vichith em Kovalivka, uma cidade na região de Mykolaiv

Enquanto esperam que a eletricidade e a internet voltem para recomeçar às aulas online, as crianças de Mykola Shvets brincam com o cachorro. A família morava ao norte de Kherson e fugiu durante o verão. Mykola mantém contato com habitantes de sua antiga cidade.

“Temos um grupo no Telegram e quem ficou lá conta como está. Em Kherson, os soldados continuam atirando e a artilharia russa não está longe dali. Civis continuam morrendo. É claro que estamos esperando a libertação de Kherson, porque isso afastará a artilharia deles, ficará mais calmo e então poderemos voltar para lá”, espera esta ucraniana.

Alguns quilômetros mais adiante, na avenida da Vitória, Ludmila Kozlova, cabeleireira de Mykolaiv, conseguiu se refugiar com a filha de 13 anos, uma amiga da filha e a mãe dela. Todas estão em uma casa sem água encanada, com paredes rachadas e goteiras no telhado. Ela sonha em voltar ao conforto de sua casa, mas se prepara para passar o inverno nesse local frio.

“Os vizinhos vêm para ajudar a cortar lenha para que possamos ter um pouco de calor. Nós realmente não temos escolha, temos que nos preparar para o inverno. Ninguém diz que a guerra terminará amanhã. Eu realmente pensei que poderíamos comemorar o ano novo em casa, com uma árvore e todos os parentes, mas…Gostaríamos que terminasse rapidamente, mas não depende de nós”, diz.

Todos os dias, ao acordar, Ludmila Kozlova checa o telefone em busca de qualquer nova informação. “Este será meu ritual até a vitória”, diz ela.

Retirada de civis

Em meio à contraofensiva ucraniana, autoridades pró-Rússia anunciaram a conclusão da operação de retirada de civis da região de Kherson, que vinha sendo organizada pelas forças de ocupação. "O trabalho de partida dos moradores da margem esquerda do rio Dnieper para regiões seguras na Rússia terminou", disse Sergei Aksionov, líder da Crimeia, a península vizinha de Kherson, anexada por Moscou em 2014, na noite de quinta-feira (27).

Autoridades russas de ocupação nesta região do sul da Ucrânia instaram a população a atravessar o rio antes do avanço das forças ucranianas. "Fico feliz que aqueles que queriam deixar com rapidez e segurança o território bombardeado pelos ucranianos conseguiram fazê-lo", disse Aksionov no Telegram, ao postar uma foto ao lado do vice-diretor da administração presidencial russa, Sergei Kiriyenko.

Na quarta-feira (26), um funcionário responsável pela ocupação russa de Kherson, Vladimir Saldo, havia afirmado que pelo menos 70.000 moradores conseguiram deixar suas casas na área de Kherson, em menos de uma semana. A Ucrânia considera essas transferências de população como "deportações".

