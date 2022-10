Lula confirma virada do primeiro turno e vence no Reino Unido

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o grande vencedor deste segundo turno entre os eleitores brasileiros baseados no Reino Unido. O petista recebeu 60,02 % dos votos válidos e Jair Bolsonaro 39,97%. Os resultados das 44 mesas receptoras de votos já foram transmitidos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

Quatro anos atrás, o candidato do PSL foi o vencedor da eleição presidencial entre os brasileiros residentes no país, com 61,38% dos votos válidos apurados na capital britânica. De acordo com dados oficiais, 9.057 brasileiros votaram no segundo turno da eleição presidencial em 2018. Desta vez, foram 14.493.

Neste domingo (30), o movimento de eleitores começou cedo na capital britânica, apesar da chuva insistente. Um mar de guarda-chuvas se trombavam em todas as direções para onde apontavam as filas das 44 seções eleitorais distribuídas em uma escola no bairro de Hammersmith.

O voto foi realizado exclusivamente de maneira eletrônica. As urnas de duas seções foram objeto de pedido de impugnação, que está sob apreciação da Justiça Eleitoral. O local de votação, o mesmo do primeiro turno, foi escolhido pelo Consulado do Brasil para garantir espaço e segurança ao pleito, que este ano teve número record de inscritos.

Desta vez, os voluntários ganharam megafones para facilitar o trabalho de organizar as filas — alguns perderam a voz no primeiro turno.

Comparecimento record

O Consulado do Brasil em Londres já esperava novo comparecimento record, como no primeiro turno.

Com cerca de 35 mil brasileiros registrados para votar este ano, quase 35% a mais do que em 2018, esta foi a primeira vez que a votação aconteceu fora das representações no Brasil no Reino Unido.

Quinta maior comunidade expatriada no mundo e segunda na Europa, o Reino Unido nunca teve tantos eleitores registrados para votar. O número de pessoas que compareceram às urnas também foi recorde no primeiro turno, seguindo a tendência de outros colégios eleitorais no exterior.

Reviravolta

Em 2018, Bolsonaro foi o grande vencedor das eleições. O candidato do PT então, Fernando Haddad -- que neste domingo concorre ao governo do Estado de São Paulo -- não conseguiu chegar a 11% dos votos.

O último dia 2 de outubro já havia indicado a mudança no comportamento da população expatriada no Reino Unido. Numa reviravolta em relação à eleição presidencial de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, registrou 55,18% dos 14.796 votos válidos, contra 34,9% do presidente Jair Bolsonaro.

