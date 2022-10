Lula vence 2° turno em boa parte da Europa

Eleitoras de Lula fazem o "L" com as mão diante da seção eleitoral da Universidade de Lisboa, em Portugal, em 30 de outubro de 2022. AP - Armando Franca

Texto por: RFI 2 min

As urnas das seções eleitorais na Europa já fecharam, apontando uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em praticamente todos os países. De acordo com as informações divulgadas pelos consulados brasileiros, baseadas nos boletins emitidos pelas urnas no final da votação, Lula chegou na frente na França, Portugal, Espanha, Itália, Áustria e Rússia. Na Suíça, a diferença de votos foi pequena. Mas em cidades como Berlim, na Alemanha, o petista conquistou quase 90% dos votos.