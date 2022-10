UE se compromete a "aprofundar" relação com o Brasil após eleição de Lula

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato inédito foi celebrada por vários chefes de Estado e governo europeus.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Um dos primeiros a reagir ao resultado das urnas foi o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. “Parabéns Lula, pela sua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Trabalharemos juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seu sucesso será do povo brasileiro”, postou o chefe do governo espanhol no Twitter.

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza.



Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.



Tus éxitos serán los del pueblo brasileño.



¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2022

O resultado das eleições brasileiras também foi comemorado pelo premiê e pelo presidente de Portugal, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Ambos felicitaram Lula poucos minutos depois da vitória e manifestaram entusiasmo com a perspectiva de trabalho conjunto nos próximos anos. Em sua mensagem, Rebelo de Sousa diz ter “a certeza de que o mandato que vai iniciar em janeiro próximo corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiros e português”.

Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou Lula pela vitória. “Parabéns, caro Lula, por sua eleição, que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar os vínculos de amizade entre nossos dois países”, escreveu o líder francês, no Twitter, em português.

Em seus dois mandatos anteriores, Lula obteve uma forte popularidade junto aos líderes internacionais AFP - CARL DE SOUZA

UE elogia processo eleitoral no Brasil

As maiores vantagens de Lula foram registradas na França e na Alemanha. Em ambas, o petista ganhou com mais de 80% dos votos. “Estamos felizes com a perspectiva de ampliarmos juntos e aprofundarmos ainda mais as relações Brasil-Alemanha”, escreveu o embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms.

Pouco após a vitória de Lula, o Alto Representante da União Europeia para a política externa e segurança, Josep Borrell, elogiou o Tribunal Eleitoral pela maneira “eficaz e transparente” que conduziu o mandato constitucional durante todo o processo eleitoral, “demonstrando mais uma vez a força das instituições brasileiras e de sua democracia”, declarou.

O chefe da diplomacia europeia também ressaltou que “parceria estratégica de longa data” entre o Brasil e o bloco europeu é “baseada em valores compartilhados e no respeito à Democracia, aos Direitos Humanos e ao Estado de Direito”. A nota de Josep Borrell ainda afirma que a União Europeia está comprometida em “aprofundar e ampliar o nosso relacionamento com o Brasil em todas as áreas de interesse mútuo, inclusive no comércio, meio ambiente, mudanças climáticas e na agenda digital”, concluiu.

