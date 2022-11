Dinamarqueses vão às urnas em eleições parlamentares para escolher novo primeiro-ministro

Mais de 4 milhões de dinamarqueses vão às urnas nesta terça-feira (1º), para escolher o novo primeiro-ministro do país. Três candidatos são os favoritos, entre eles, a atual primeira-ministra Mette Frederiksen.

Fernanda Melo Larsen, correspondente da RFI em Copenhague

De acordo com a última pesquisa divulgada na noite desta segunda-feira (1) pelo instituto Megafon, Mette Frederiksen, do partido de centro-esquerda Social-Democrata, lidera a preferência dos eleitores. O segundo colocado é Jakob Ellemann, que lidera o partido de centro-direita Liberal. Em terceiro está o também candidato de direita Søren Pape, do partido Conservador. Para conseguir formar um governo, o candidato eleito precisa ter 90 assentos no parlamento, o que pesquisas vêm mostrando que nenhum dos candidatos deve conseguir atingir.

Por isso, Mette Frederiksen afirmou durante o último debate em uma emissora de televisão dinamarquesa na noite desta segunda-feira, que, caso seja reeleita, fará um governo de cooperação com o também candidato e ex-primeiro-ministro da Dinamarca Lars Løkke, líder do partido Moderado, que deve levar 15 cadeiras no parlamento na votação de hoje, garantindo com isso a governabilidade de Mette Frederiksen.

Sacrifício de animais como prevenção

As eleições parlamentares na Dinamarca estavam previstas para acontecer em 2023. Mas foram antecipadas por causa da queda de popularidade da primeira-ministra, que durante a pandemia determinou que fosse exterminada toda a criação de visom em cativeiro do país. A medida foi tomada para proteger a população de uma variante da Covid-19, ação considerada ilegal pelo parlamento do país escandinavo, e fez com que Mette Frederiksen recebesse a ameaça de um voto de desconfiança, sendo com isso obrigada a convocar eleições gerais.

Apesar de o voto não ser obrigatório na Dinamarca, o país tem o histórico de 80% de comparecimento dos eleitores às urnas. Nesta terça-feira (1º), além do novo primeiro-ministro também serão escolhidos os 179 membros que compõe o parlamento dinamarquês, sendo quatro desses assentos serão distribuídos igualmente entre os territórios autônomos da Groenlândia e das Ilhas Faroé.

