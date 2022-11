Ucrânia: confrontos miram infraestrutura do país e dificultam rotina de quem vive sob a ameaça russa

Os cortes de energia estão se tornando mais frequentes na Ucrânia, numa tentativa de estabilizar a rede elétrica. Mas apesar dos esforços para restabelecer o serviço, muitos moradores estão sem luz nesta quinta-feira (3). A situação energética se deteriora no país após ataques russos maciços às infraestruturas elétricas na segunda-feira (31). Para trabalhadores e pequenos empresários, a situação se torna insustentável.

Com informações dos correspondentes em Kropyvnytskyi, Stéphane Siohan e Anastasia Becchio

Maxym, 43 anos, trabalha numa gráfica. Originário de Sloviansk, no Donbass. Ele teve que transferir sua empresa no início da guerra para se estabelecer em Kropovnytskyi, uma cidade de 220 mil habitantes no centro da Ucrânia.

Porém, há meses as encomendas diminuem. A tipografia ainda produz alguns cartazes e camisetas, mas as máquinas estão cada vez mais paradas. “Se os cortes de energia forem prolongados, teremos que fechar a loja. Se não tivermos energia por seis ou sete horas, qual é o sentido de trabalhar?”, ele se pergunta. “Geradores a diesel, nem é possível pensar, não os encontramos mais! Todos moveram céus e terra para encomendá-los, mas o que chega do exterior é tão caro que nem é mais viável”, lamenta.

Antes da guerra, a gráfica da Maxym oferecia trabalho para dez funcionários. Agora, ele está sozinho e o negócio perdeu 70% do faturamento. Se os russos continuarem bombardeando as usinas geradoras de energia, ele terá que fechar as portas, como milhares de outras empresas na Ucrânia.

Já os habitantes de Kiev tentam viver da melhor maneira que podem. Os moradores da capital ficaram em grande parte privados do abastecimento de eletricidade e de água, na segunda-feira, após o novo ataque maciço da Rússia contra infraestruturas ucranianas. Esses cortes têm sido recorrentes nas últimas semanas, obrigando os moradores a se adaptarem.

Tetyana Ogarkova, que mora em um subúrbio de Kiev, conta sua vida cotidiana. Ela é responsável pelo departamento internacional do Centro de Mídia de Crise da Ucrânia. “Sem eletricidade, estamos privados de muitas coisas, a internet não funciona e a rede telefônica também não. Você não pode, por exemplo, ligar para a escola dos seus filhos, pois nada funciona. Você não sabe quando os mísseis caem e onde”, relata. “Nós, do mundo moderno, esquecemos a que ponto dependemos da informação para compreender o que acontece”, completa.

“E quando há cortes de energia, em seguida, falta água. Então nós acumulamos água em galões de 18 litros e em panelas. Cada um se vira como pode”, diz sobre as reservas que não vão durar mais do que 6 horas.

Vida segue difícil em cidades antes ocupadas por russos

Em Kozatcha Lopan, cidade fronteiriça da Ucrânia com a Rússia, os vestígios da ocupação russa estão por toda parte. Os confrontos continuam nos arredores e há bombardeios em pelo menos 25 localidades ao leste, centro e sul, de acordo com o comando militar ucraniano.

Localizada ao norte de Kharkiv, esta pequena cidade foi libertada pelo Exército ucraniano em 11 de setembro. Este foi um dos primeiros lugares a cair em mãos invasoras, em fevereiro. Nem todos vivenciaram a ocupação russa da mesma forma e muitos moradores não aceitam o que aconteceu.

Estragos causados pelo fogo de artilharia, buracos cavados por granadas na estrada, casas com telhados destruídos e uma barreira que controla todas as entradas e saídas da cidade. A guerra não terminou em Kozatcha Lopan, mais de um mês e meio após a partida dos russos.

Uma saída apressada, no meio da noite, como lembra Ludmila, 62 anos. "Os russos estavam correndo em todas as direções e gritando para nós: 'Saiam agora, porque os ucranianos vão matá-los, executá-los, enforcá-los'. Eles assustaram as pessoas para irem para Belgorod. Alguns acreditaram neles, estupidamente, outros saíram conscientemente, porque, claro, tinham porque se sentirem culpados”, descreve.

O prédio da prefeitura está com as janelas obstruídas com sacos de areia e agentes dos serviços de segurança controlam as pessoas que vêm solicitar um passe para deixar a cidade. A rua principal, que leva ao posto fronteiriço russo, está quase deserta. Dos 5 mil habitantes que ali moravam antes da invasão, restam apenas mil. Muitos foram para outros lugares na Ucrânia ou na Europa. Outros fugiram com os russos.

“Na minha rua, muita gente saiu na noite de 10 para 11 de setembro, pelo menos umas 30. As pessoas estavam em pânico”, conta um funcionário municipal. “Alguns saíram apenas com o que podiam levar nas costas. Acho que havia apoiadores da Rússia, mas não só”, avalia. “Por exemplo, meu vizinho, que mora com a mãe de 87 ou 88 anos, passou todos esses 200 dias em casa, não colaborou com os ocupantes. E vejo que ele tem algumas coisas empacotadas e está se preparando para partir. Eu digo a ele: ‘Sacha, onde você vai?’ Ele responde: ‘Os ucranianos estão chegando, eles vão nos bombardear, nos disseram que tínhamos que partir’”.

Um edifício destruído de Kozatcha Lopan. © RFI - Boris Vichith

“Não preciso desse mundo russo”

Artyom Naoumenko, 35 anos, trabalhou para os russos no período da ocupação, mas com muita relutância. “Eu carregava água, todos os dias, entre 700 e 800 litros em baldes de metal, para eles tomarem banho, esses cães raivosos! Eles construíram lavatórios no abrigo antiaéreo da escola”, descreveu.

Este morador de Kozatcha Lopan conta que foi torturado. “Eles taparam meus olhos e amarraram minhas mãos. Eles me bateram primeiro, depois colocaram fios elétricos em minhas mãos, gritando para mim: ‘Você é um nazista’”, ele narra. “Até hoje, as pessoas aqui apoiam ativamente a Rússia. Dizem que a Ucrânia não é um país. Tenho três casos assim na minha rua. Eu nem quero mais falar com eles. Eles me enojam”, declara. “Ainda há pessoas muito más aqui, elas devem ser controladas. Não preciso desse mundo russo, não me deu nada de bom”.

Um mundo russo que foi empurrado de volta para o outro lado da fronteira, a apenas 5 km de distância, e cujas armas continuam a ser ouvidas.

Artyom Naoumenko, morador de Kozatcha Lopan, trabalhou para os russos e foi torturado. © RFI/Boris Vichith

Troca de prisioneiros

Autoridades separatistas no leste da Ucrânia anunciaram, nesta quinta-feira, a libertação de 107 soldados em uma nova troca com Kiev, que vai recuperar o mesmo número de prisioneiros do seu lado. "Hoje estamos trazendo de volta 107 de nossos combatentes das prisões ucranianas", em que "65 vêm das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk", afirmou no Telegram Denis Pushilin, um dos principais líderes dos separatistas pró-Rússia.

(Com informações da AFP)

