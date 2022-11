Ucrânia: após retirada da população, Rússia parece se preparar para derrota em Kherson

Moradores de Kherson chegam de trem à cidade de Dzhankoi, na Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014. Foto de 21 de outubro de 2022. REUTERS - ALEXEY PAVLISHAK

Texto por: RFI 2 min

Terminada a transferência da população de Kherson para a margem esquerda do rio Dnipro, Moscou mantém silêncio sobre sua estratégia nesta cidade ocupada no sul da Ucrânia onde as forças de Kiev avançam. Na Rússia, órgãos de propaganda teriam recebido instruções para preparar o público a uma futura derrota no local.