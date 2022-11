Reino Unido: mais um ministro do gabinete de Rishi Sunak é acusado de assédio

O ministro britânico da Justiça, Dominic Raab, foi acusado de assediar sua equipe. O caso põe mais pressão sobre o novo premiê Rishi Sunak. REUTERS - HENRY NICHOLLS

Texto por: RFI 1 min

O ministro britânico da Justiça, Dominic Raab, foi acusado de assediar sua equipe, alegações que vieram à tona neste sábado (12) e colocam em xeque as escolhas do primeiro-ministro Rishi Sunak, depois que outro membro do gabinete renunciou, esta semana, por razões similares.