Ucrânia pagou "um preço alto" para retomar Kherson, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez uma visita surpresa a Kherson nesta segunda-feira (14), no sul da Ucrânia. A cidade foi liberada há três dias do controle russo, após varias semanas de batalhas. "O preço desta guerra é alto e muitas pessoas morreram", declarou Zelensky.

Zelensky cantou o hino nacional em Kherson, onde a bandeira da Ucrânia foi hasteada na frente do prédio da administração regional. "A Rússia mostrou para o mundo que é capaz de matar. Mas todos nós, nossas forças armadas, nossa guarda nacional e nossos serviços de inteligência mostraram que é impossível matar a Ucrânia", disse Zelensky, citado em um comunicado da presidência ucraniana.

Os moradores da cidade, que há três dias comemoram a liberação das tropas russas, resistiram de várias maneiras à ocupação, recusando-se a comprar produtos russos, por exemplo, ou anotando os movimentos dos inimigos para ajudar os soldados ucranianos.

Moscou continua afirmando que a cidade ucraniana, oficialmente anexada em setembro, pertence ao país, apesar da retirada de suas tropas. "Não vamos fazer nenhum comentário, vocês sabem bem que aqui o é território da Federação Russa", respondeu o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a viagem de Zelensky.

"Para nós, é importante estar aqui para que as pessoas sintam que estamos de volta, celebrando nossa bandeira", disse Zelensky em um vídeo publicado nas redes sociais. Fotos publicadas na rede Telegram mostram o dirigente ucraniano passeando de uniforme pelas ruas das cidade, cercado de guarda-costas armados, mas sem capacete ou colete à prova de balas.

As forças russas foram obrigadas a se retirar na semana passada após oito meses de ocupação, deixando a área livre para que soldados ucranianos entrassem sexta-feira na cidade. Kherson foi a primeira grande cidade e o único centro regional a cair nas mãos dos russos após o início da invasão, em 24 de fevereiro.

Tropas russas seguem em dificuldade

Na região de Lugansk, o exército ucraniano retomou a localidade de Makiivka, a 50 km da cidade estratégica de Severonetsk, controlada pela Rússia, informou a presidência ucraniana. No total, 12 localidades da região voltaram ao controle ucraniano, segundo o governador Serguei Gaidai.

O exército russo afirmou nesta segunda-feira que tomou o controle de Pavlivka, uma cidade no leste da Ucrânia, uma vitória para Moscou após semanas de recuos. Mas, atualmente, as tropas russas enfrentam dificuldades no campo de batalha e não conseguem conter a contra-ofensiva ucraniana. "Os próximos meses serão dificeis" para a Ucrânia, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira.

"Não devemos cometer o erro de subestimar a Rússia", ressaltou, durante uma coletiva de imprensa em Haia. Em seu pronunciamento diário, Volodymyr Zelensky acusou as forças russas, neste domingo (13), de ter cometido atrocidades em Kherson, como em outras regiões liberadas anteriormente. A Rússia, por enquanto, não reagiu às afirmações.

