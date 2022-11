Reino Unido: Charles III proíbe foie gras nas residências reais

O novo rei da Inglaterra, Charles III, decidiu proibir o consumo do foie gras nas propriedades da família real britânica. A notícia foi divulgada pela associação de defesa dos animais, Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), que recebeu uma carta do palácio de Buckingham. A medida foi uma resposta a um questionamento da associação sobre uso da iguaria no cardápio da família real.

O rei é conhecido pelo seu engajamento na defesa do meio ambiente, na luta contra o aquecimento global e no desenvolvimento da agricultura biológica e sustentável. De acordo com a associação, ele se opõe "há bastante tempo" ao consumo do foie gras.

A fabricação da especialidade, um prato típico da ceia de Natal francesa e de cardápios de restaurantes de luxo, gera polêmica e já foi alvo de várias denúncias de ONGS de proteção ambiental: patos e gansos são forçados a ingerir quantidades exageradas de comida, para que o fígado cresça e acumule gordura. O processo é conhecido como gavagem.

"Obrigada por essa carta sobre o foie gras", escreveu Sir Tony Johnstone-Burt, assessor do rei à Peta. "Confirmo que o foie gras não é adquirido para consumo nas residências reais e não há previsão para que haja alguma mudança nesta política", acrescenta, em uma carta com data de 10 de novembro. O palácio de Bunckingham não fez comentários sobre a troca de correspondências.

Rei ganha caixa de faux gras

Para agradecer o rei, a Peta enviou uma caixa de faux gras, uma espécie de substituto à especiaria, servido no restaurante londrino do chefe vegano Alexis Gauthier. A associação "encoraja todo mundo a seguir o exemplo do rei e a não comer o foie gras no Natal ou depois dele", escreve a Peta em um comunicado. A iguaria pode, atualmente, ser importada e vendida no Reino Unido, mas sua produção não é autorizada no país.

A chegada de Charles III mostra que os tempos mudaram, assim como os hábitos da família real. A rainha Elizabeth II, que morreu no dia 8 de setembro, apreciava a especialidade gastronômica. Ela saboreou a iguaria no jantar oficial servido no palácio do Eliseu, em 2014, quando foi recebida pelo então presidente François Hollande.

(Com informações da AFP)

