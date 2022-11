Queda de energia atinge quase metade dos moradores de Kiev; França vai enviar geradores à Ucrânia

Com a chegada do inverno e dois dias depois dos ataques russos, quase metade dos residentes de Kiev ainda estava sem eletricidade na sexta-feira (25), disse o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko. A França anunciou que enviará geradores ao país, que devem chegar nos próximos dias.

Vista do espaço, a Ucrânia aparece como uma mancha escura, de acordo com imagens de satélite divulgadas pela Nasa. "Um terço das casas de Kiev já estão com o aquecimento ligado e os técnicos continuam trabalhando nisso. Mas metade dos consumidores ainda está sem eletricidade", escreveu Klitschko na rede social Telegram.

“As empresas de energia planejam conectar eletricidade para todos os consumidores de forma alternada durante o dia”, prometeu, enquanto as temperaturas se aproximavam de zero grau Celsius com chuva.

Para o presidente do conselho de administração da operadora nacional de eletricidade, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky, a "fase mais difícil", após a ofensiva russa, já passou . A eletricidade foi parcialmente restabelecida nas regiões e “o sistema energético está novamente ligado ao da União Europeia”, disse no Facebook.

Milhões de ucranianos passaram a quinta-feira sem energia elétrica, especialmente em Kiev, um dia após ataques maciços de mísseis russos mais uma vez direcionados à infraestrutura de abastecimento de água e eletricidade.Essa estratégia russa foi chamada de "crime de guerra" pelos aliados ocidentais da Ucrânia.

A capital Kiev sofreu queda de energia após a série de ataques russos a várias cidades do país AP - John Leicester

Geradores franceses a caminho

A França está enviando cem geradores de potências entre 5 KWA a 100 KWA, que serão entregues às autoridades ucranianas nos próximos dias, anunciou o ministério das Relações Exteriores da França. em Paris. Ao todo, a União Europeia planeja fornecer 500 geradores para Kiev.

