Partidários da extrema direita protestam contra governo socialista nas ruas da Espanha

Partidário do Vox reunidos nas ruas de Madri em protesto contra o governo socialista. AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Texto por: RFI 2 min

Milhares de simpatizantes da extrema-direita Vox se manifestaram em várias cidades da Espanha, incluindo Madri, contra o governo do socialista Pedro Sánchez. Para Santiago Abascal, líder do partido ultraconservador Vox, a política do atual primeiro-ministro representa uma traição para a honra do país.