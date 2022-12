UE limita preço do barril de petróleo russo para frear guerra na Ucrânia

Os 27 países da União Europeia aprovaram formalmente, neste sábado (3) à tarde, a adoção de um teto máximo de US$ 60 ao barril de petróleo da Rússia, o segundo maior exportador mundial do combustível.

Segundo a Comissão Europeia, a medida entrará em vigor nesta segunda-feira (5), ao mesmo tempo que um embargo da UE ao petróleo russo. O objetivo é "intensificar" as sanções aplicadas ao país desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

O acordo também foi adotado pelo G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão), além da Austrália, nesta sexta-feira (3).

O grupo afirmou que pretende "evitar que a Rússia lucre com sua guerra contra a Ucrânia, apoiando, assim, a estabilidade nos mercados mundiais de energia". O objetivo da medida é reduzir ainda mais os recursos financeiros da Rússia, impedindo a ação no conflito com a Ucrânia. O embargo visa evitar um novo aumento do preço do produto.

"O G7 e todos os países membros da UE tomaram uma decisão que terá um impacto ainda maior nas finanças russas, diminuindo sua capacidade de financiar uma guerra na Ucrânia", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado. "Isso nos ajudará a estabilizar os preços mundiais da energia. Isso beneficiará países do mundo inteiro que enfrentam a alta do preço do petróleo", acrescentou.

De acordo com o mecanismo, as empresas de transporte marítmo e as seguradoras só poderão se responsabilizar pela carga do produto russo se o preço não exceder € 60 por barril. Esse teto impedirá qualquer negociação por um preço mais elevado, mesmo para países de fora da UE. Como as principais empresas de transporte marítimo e de seguro estão baseadas em países do G7, será difícil para Moscou vender seu petróleo acima do valor estipulado pela UE.

Revisão a cada dois meses

O valor do teto será revisado a cada dois meses a partir da metade de janeiro. A meta é manter um nível inferior de menos de 5% do preço de mercado. A partir desta segunda-feira, a própria UE não comprará mais petróleo russo por via marítima, o que representa 94% de todas as importações de petróleo bruto pelos países da UE.

O bloco interromperá todas as importações de produtos petrolíferos russos a partir de 5 de fevereiro. O teto do G7 para esses produtos também será determinado mais tarde, segundo a Comissão Europeia. Nesta sexta-feira, o barril russo estava sendo negociado a US$ 67. A carga que chegar até antes de 5 de dezembro estará isenta de restrições durante 45 dias, até 19 de janeiro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou o anúncio feito pela UE neste sábado. Segundo ele, essa não é uma decisão "séria", e o valor deveria ser cortado pela metade. "O preço ainda continua bastante atrativo para o orçamento de um estado terrorista." Mais cedo, antes do novo teto ser divulgado, Zelensky afirmou que a decisão poderia "derrubar" a economia russa.

(Com informações da AFP)

