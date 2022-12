Devido ao mau tempo, Itália permite acesso a seus portos para três barcos de migrantes

Um bebê chamado Ali é visto nesta foto divulgada pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) em 7 de dezembro de 2022, poucos minutos após seu nascimento a bordo do navio de resgate de migrantes Geo Barents no Mediterrâneo central. Em 7 de dezembro de 2022. Candida Lobes / Médicos Sem Fronteiras/Folheto via REUTERS ESTA IMAGEM FOI FORNECIDA POR TERCEIROS. CRÉDITO OBRIGATÓRIO. via REUTERS - CANDIDA LOBES/MEDECINS SANS FRON

Texto por: RFI 1 min

Devido ao mau tempo, a Itália designou portos seguros para receber três embarcações de socorro a migrantes, informou o governo conservador neste sábado (10). Não se trata, contudo, de uma mudança na posição do Executivo sobre as ONGs humanitárias que operam no Mediterrâneo.