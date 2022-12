Ucrânia: porto de Odessa, no sul do país, fica sem luz após ataques de drones russos

A cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, está quase totalmente sem eletricidade neste sábado (10), após um ataque de drones explosivos lançado pela Rússia, anunciaram as autoridades ucranianas.

“No momento, a cidade está sem eletricidade”, declarou um assessor da presidência ucraniana, Kyrylo Tymoshenko, em mensagem em sua conta no Telegram. No entanto, ele disse que as infraestruturas essenciais, incluindo hospitais e maternidades, tinham acesso à rede de energia. "A situação continua difícil, mas está sob controle", afirmou Tymoshenko.

"Devido à extensão dos danos, todos os consumidores de energia de Odessa, com exceção das infraestruturas críticas, foram desligados da energia elétrica", esclareceu o prefeito da cidade, Gennadiy Trukhanov, no Facebook.

De acordo com Maksym Marchenko, governador da região de Odessa, a Rússia atacou a cidade com drones explosivos durante a noite de sexta para sábado. "Devido aos ataques, não há eletricidade em quase todos os distritos e comunidades de nossa região", disse. Marchenko acrescentou que dois drones foram abatidos por unidades de defesa aérea ucranianas.

No frio e no escuro

Na sexta-feira (9), Kiev apontou que as regiões do sul do país, incluindo Odessa, estavam sofrendo os piores cortes de energia.

Na segunda-feira (5), a Rússia disparou dezenas de mísseis de cruzeiro contra infraestruturas importantes, pressionando ainda mais a rede de energia do país, já em dificuldades após repetidos ataques.

Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu continuar atacando a rede de energia da Ucrânia, apesar das duras críticas ocidentais aos ataques sistemáticos que deixaram milhões de pessoas no frio e no escuro.

Na sexta-feira, Kiev reconheceu que todas as usinas termelétricas e usinas hidrelétricas do país foram danificadas. A Ucrânia afirma que esses ataques constituem crimes de guerra por causa de seu efeito devastador sobre os civis, enquanto Moscou insiste que eles são militarmente legítimos.

Antes da guerra, o porto de Odessa, no Mar Negro, era o destino de férias favorito de muitos ucranianos e russos, mas tudo mudou com o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

(Com informações da AFP)

