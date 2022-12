Nevascas e gelo geram caos nos transportes no Reino Unido

Milhares de motoristas e passageiros britânicos sofreram grandes transtornos na manhã desta segunda-feira (12) devido ao volume de gelo e neve que caiu sobre o Reino Unido, especialmente nos arredores de Londres, onde diversos aeroportos tiveram que fechar temporariamente suas pistas.

O aeroporto de Stansted, localizado no norte da capital e usado principalmente pela companhia aérea de baixo custo Ryanair, fechou suas pistas durante esta noite de domingo (11) para segunda-feira para que a neve pudesse ser retirada do local, e advertiu sobre possíveis interrupções do trânsito aéreo.

No site companhia, muitos voos programados para esta manhã haviam sido cancelados, mas as pistas agora seguem "abertas e totalmente operacionais", informou o aeroporto em um comunicado, no qual especifica, no entanto, que "alguns voos podem sofrer atrasos" devido ao clima.

A Ryanair também publicou no Twitter que "devido à forte nevasca no Reino Unido, as pistas de Stansted e Gatwick (no sul de Londres) foram temporariamente fechadas durante a noite, interrompendo todos os voos de partida programados".

Nas redes sociais, dezenas de passageiros retidos nos aeroportos da capital britânica publicaram vídeos que mostram as pistas de decolagem sob a neve e os aviões bloqueados no solo.

Mais de 50 voos cancelados

De acordo com a BBC, mais de 50 voos foram cancelados neste domingo no aeroporto de Heathrow, principal aeroporto da capital, devido ao forte nevoeiro. Na manhã desta segunda-feira, o trânsito de automóveis também se encontrava bastante interrompido nas principais vias de circulação de Londres, com grandes engarrafamentos devido à neve e ao gelo nas estradas.

Na noite deste domingo, muitos motoristas ficaram presos em seus carros durante horas, surpreendidos pela neve, gelo e nevoeiro, em particular em Sussex, no sul, onde a polícia recomendou que os moradores "só se deslocassem em caso de necessidade".

Os passageiros ferroviários também sofreram grandes atrasos e cancelamentos na manhã desta segunda-feira, quando algumas linhas do metrô de Londres foram interrompidas. A companhia Southeastern aconselhou os clientes a "não viajarem" na manhã de hoje, uma vez que diversas linhas iriam permanecer suspensas pela manhã e talvez o dia todo, devido à neve e ao gelo.

Até -10°C

O Reino Unido tem vivido uma onda de frio particularmente intensa há alguns dias, com temperaturas chegando a 10°Cnegativos em algumas áreas, além de nevascas e geadas, principalmente no norte e no sul do país. A agência meteorológica (MET) especifica que essas temperaturas "não são incomuns nesta época do ano".

A MET emitiu 'alertas amarelos' de neve, neblina e geada para diversas áreas, incluindo o sudeste e o sudoeste, além do norte da Escócia.

Neste domingo, quatro crianças foram reanimadas de paradas cardíacas e hospitalizadas em estado crítico depois de caírem em um lago congelado em Solihull, no oeste da Inglaterra. Testemunhas relataram que elas estavam brincando no gelo e caíram na água.

