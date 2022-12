Maior aquário cilíndrico do mundo explode em Berlim com 1.500 peixes

Destroços do maior aquário cilíndrico do mundo, que explodiu em Berlim em 16 de dezembro de 2022.

Um aquário gigante explodiu em um hotel de luxo em Berlim nesta sexta-feira (16), enviando um jato de água e 1.500 peixes tropicais para o saguão e deixando dois feridos sem gravidade. O AquaDom, uma estrutura com cerca de 14 metros de altura, é apresentado em seu site como "o maior aquário cilíndrico do mundo".

As paredes de vidro do aquário quebraram às 5h50 da manhã (1h50 no horário de Brasília), de acordo com a polícia e os bombeiros.

A estrutura, com um milhão de litros de água, estava localizada no saguão do hotel Radisson Blu, na área turística da catedral e da Ilha dos Museus.

Além de causar "grandes danos marinhos", o incidente deixou dois feridos leves, que foram levados ao hospital.

O aquário estava equipado com um elevador de vidro, que permitia aos visitantes observar a vida marinha por dentro. Os quase 300 hóspedes foram retirados do hotel.

Vista do aquário AquaDom um dia antes de estourar perto da Alexanderplatz, em Berlim, Alemanha, 15 de dezembro de 2022. Niklas Scheele via REUTERS - Niklas Scheele

Acidentes não deixa vítimas

Pela manhã, havia objetos quebrados no chão, em frente à entrada aberta do estabelecimento.

A prefeita de Berlim, Franziska Giffey, disse que se o incidente tivesse ocorrido uma hora depois, provavelmente teria deixado vítimas.

Os 1.500 peixes que viviam no aquário não puderam ser salvos.

As causas do incidente ainda são desconhecidas. O aquário simplesmente "explodiu", destacou o porta-voz dos bombeiros.

O Sea Life Aquarium, localizado nas proximidades, "permanecerá fechado até novo aviso", disse Marcel Kloos, diretor regional de sua empresa controladora, a Merlin Entertainments.

O museu da RDA, localizado nas proximidades e construído no porão, foi parcialmente inundado e provavelmente permanecerá fechado até o final de fevereiro, disse seu diretor Gordon Godin ao jornal regional Berliner Kurier, acrescentando que aproximadamente "30% da área de exposição foi destruída".

(Com informações da AFP)

