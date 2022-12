Clima: União Europeia chega a acordo sobre reforma do mercado de carbono

Negociadores do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros da União Europeia concluíram um acordo para aumentar as ambições e ampliar o âmbito do mercado de carbono (foto ilustrativa). © Fabrice Coffrini / AFP

Texto por: RFI 3 min

Fim do livre "direito de poluir" para a indústria, uma taxação de emissões ligadas aos sistemas de aquecimento e aos carros, um fundo social para a transição. Após cerca de 30 horas de debates difíceis, os negociadores do Parlamento Europeu e dos Estados-Membros da União Europeia concluíram um acordo durante a noite deste sábado (17) para domingo (18) para aumentar as ambições e ampliar o âmbito do mercado de carbono, de acordo com um comunicado de imprensa do Parlamento.