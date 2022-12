Foguete Vega-C desaparece após lançamento e vira novo problema para programa espacial europeu

O foguete europeu Vega-C, que deveria fazer o primeiro voo comercial, desapareceu na terça-feira (20) pouco após a decolagem em Kourou, na Guiana Francesa, com dois satélites Airbus a bordo, informou a empresa responsável pelo lançamento. O fracasso é um problema a mais para o Programa Espacial Europeu, já bastante fragilizado.

Dez minutos depois do lançamento, às 22h47 no horário local (mesmo horário em Brasília), a trajetória do lançador se desviou da rota prevista e depois os dados deixaram de chegar à sala de controle do Centro Espacial de Kourou.

"A missão está perdida", declarou o presidente da Arianespace, Stéphane Israël, na Guiana Francesa. "Dois minutos e 27 segundos depois do lançamento aconteceu uma anomalia no segundo estágio do lançador, o que encerrou a missão Vega-C", informou a Arianespace em um comunicado.

A empresa iniciou uma análise de dados para determinar as causas do fracasso do foguete, de fabricação italiana.

O Vega-C deveria colocar em órbita dois satélites de observação construídos pela Airbus - Pleiades Neo 5 e 6 -, os dois últimos da série Pleiades Neo que permitem criar imagens de qualquer ponto do globo várias vezes ao dia com uma resolução de 30 cm.

Voo comercial

O evento de terça-feira foi planejado como o primeiro voo comercial do foguete. Programado originalmente para 24 de novembro, o voo foi adiado por quase um mês por problemas em uma peça do lançamento.

O Vega-C — C para "consolidação", de acordo com o fabricante italiano Avio — é uma versão atualizada do lançador leve Vega, que foi enviado ao espaço 20 vezes desde 2012, mas teve dois grandes contratempos em 2019 e 2020.

Esta nova falha é um grave revés para a Agência Espacial Europeia (ESA), responsável pelos programas de lançadores europeus, num contexto de acirrada competição global no setor, liderada pela empresa americana SpaceX.

O Programa Espacial europeu está fragilizado pelo fim da cooperação espacial do bloco com a Rússia, após a invasão da Ucrânia. Isso privou a base espacial europeia de Kourou de lançamentos de satélites pelos foguetes Soyouz.

O lançamento de Vega-C foi o quinto e último de 2022 para o porto espacial da Europa em Kourou. (Com informações da AFP)

