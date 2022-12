Espanha: deputados aprovam "lei trans", que permite mudança de gênero de menores de idade

Manifestantes agitam bandeiras transgênero durante uma manifestação pedindo mais direitos para pessoas transgênero. Puerta del Sol, Madri, em 4 de julho de 2020. AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Texto por: RFI 3 min

Os deputados espanhóis aprovaram nesta quinta-feira (22) o projeto de lei que permite que as pessoas mudem livremente de gênero a partir dos 16 anos, após meses de tensões dentro do governo de esquerda e no movimento feminista. Se o texto for aprovado definitivamente no Senado nas próximas semanas - o que é muito provável -, a Espanha se tornará um dos poucos países do mundo a autorizar a autodeterminação de gênero apresentando apenas uma solicitação pessoal.