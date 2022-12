Kosovo está “à beira de um conflito armado”, alerta primeira-ministra sérvia

A intenção recente do governo do Kosovo de organizar eleições municipais parciais parece ter aumentado ainda mais o clima de tensão com a vizinha Sérvia. A situação da minoria sérvia no Kosovo é motivo permanente de crises entre os dois países. A primeira-ministra da Sérvia, Ana Brnabic, alerta sobre o risco iminente de um conflito armado na região, onde já se erguem barricadas e muitas estradas estariam bloqueadas.

Publicidade Leia mais

Por Laurent Rouy, correspondente da RFI em Belgrado

“Devemos fazer o nosso melhor, todos juntos, para tentar preservar a paz. Estamos realmente à beira de um conflito armado por causa dos movimentos unilaterais de Pristina [capital do Kosovo]”, declarou Brnabic, em uma conferência com ONGs sérvias. Diversas estradas entre o norte do Kosovo e a Sérvia estão bloqueadas desde o anúncio das eleições, fortemente rejeitadas pela Sérvia.

Os bloqueios se acentuaram no norte do Kosovo depois que homens armados não identificados trocaram tiros com a polícia durante a noite de sábado (10) para domingo (11). Dezenas de sérvios voltaram a se reunir pela manhã em bloqueios erguidos desde a véspera e paralisam desde então o tráfego em duas passagens de fronteira entre Kosovo e a Sérvia.

Esses sérvios do Kosovo protestam contra a prisão de um ex-policial que renunciou ao seu cargo em novembro, junto com outros representantes da minoria sérvia, para protestar contra a decisão de Pristina de proibir que automóveis circulem no país com as placas sérvias.

A quebra de braço entre Pristina e Belgrado, que leva a crises constantes, é resultado de duas visões opostas sobre o lugar da minoria sérvia no Kosovo. Para Pristina, os sérvios do Kosovo não devem se beneficiar de quaisquer direitos particulares, enquanto para Belgrado os sérvios devem poder organizar sua comunidade.

Um dos casos mais emblemáticos trata sobre a organização da associação de municípios sérvios, que Pristina impede desde 2013, depois de ter, no entanto, aceitado o princípio dos acordos de Bruxelas.

Comunidade internacional

Povoado predominantemente por albaneses, o Kosovo é uma antiga província sérvia, hoje com de 1,8 milhão de habitantes, que declarou sua independência em 2008. A Sérvia, no entanto, não reconhece essa independência.

Mais que isso, Belgrado encoraja os sérvios do Kosovo a desafiarem as autoridades locais, reforçando a intenção de Pristina de estabelecer sua soberania sobre todo o território.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, declarou na quarta-feira (21) que as barricadas serão retiradas após a criação da comunidade de municípios. Esta criação é apoiada pela comunidade internacional, que também pede pelo fim dos bloqueios, em uma crise ainda sem muitos acordos no horizonte.

Em meio a essa escalada de tensão, a Força de Manutenção da Paz no Kosovo (Kfor), liderada pela Otan, reforça sua presença no norte do país, com o envio de mais tropas.

Massacre do Kosovo

O cenário de crise se forma pouco mais de duas décadas depois do chamado Massacre do Kosovo (1998-1999), que deixou cerca de 13 mil mortos, a maioria de etnia albanesa, e causou o deslocamento de aproximadamente 200 mil pessoas. O combate terminou em com ataques aéreos da Otan, que obrigaram as forças sérvias a se retirarem.

A busca das vítimas do conflito continua a ser um grande obstáculo à normalização das relações entre os dois países que pretendem integrar a União Europeia. O diálogo entre Belgrado e Pristina, que se comprometeu em 2013 a tentar resolver suas diferenças sob a égide do bloco, foi interrompido em novembro de 2018 antes de ser retomado em julho.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro