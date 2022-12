Ucranianos celebram o Natal, mas rejeitam tradições ortodoxas em protesto contra a Rússia

Uma árvore de Natal com as cores da bandeira da Ucrânia foi inaugurada em 19 de dezembro na praça Santa Sofia, centro de Kiev. AP - Felipe Dana

Texto por: RFI 3 min

Apesar da guerra, famílias ucranianas se reúnem neste fim de ano para passar o Natal juntas. No entanto, as tradições do cristianismo ortodoxo estão sendo deixadas de lado, em uma tentativa dos cidadãos traumatizados com a guerra de se afastar ainda mais da cultura russa.