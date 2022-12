Navio resgata 113 migrantes no Mediterrâneo em primeira operação desde impasse entre França e Itália

Migrantes a bordo do Ocean Viking antes de desembarcarem em Toulon, em 11 de novembro de 2022. AFP - VINCENZO CIRCOSTA

Texto por: RFI 2 min

Em mais uma operação no mar Mediterrâneo, o navio humanitário "Ocean Viking" resgatou 113 migrantes na noite desta terça-feira (27), em sua primeira ação desde que atracou no porto de Toulon, no sul da França, em novembro, causando um impasse diplomático entre Paris e Roma. O anúncio do resgate foi feito pela ONG francesa SOS Méditerranée, que opera a embarcação. O destino dos migrantes ainda não é conhecido.