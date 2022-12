Kosovo reabre posto de fronteira com a Sérvia, mas tensões apenas diminuem

Um bloqueio feito com caminhões carregados com pedras foi erguido durante a noite em uma rua no norte de Kosovo, parte dominada pelos sérvios da cidade etnicamente dividida de Mitrovica, na terça-feira, 27 de dezembro de 2022. AP - Bojan Slavkovic

Texto por: RFI 1 min

O Kosovo reabriu seu ponto de passagem de fronteira mais importante com a Sérvia nesta quinta-feira (29), horas depois que os sérvios no norte do país prometeram suspender os bloqueios de estradas, duas iniciativas que podem diminuir as tensões na região.