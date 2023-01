Deputado italiano critica governo de Meloni por não ter enviado representante à posse de Lula

O partido Democrático da Itália (PD), de esquerda, criticou nesta segunda-feira (2) a ausência de uma delegação oficial italiana na cerimônia de posse do presidente Lula, em Brasília. O Brasil está entre os países com o maior número de descendentes de italianos.

Publicidade Leia mais

"O único país europeu que não enviou um representante do governo foi a Itália. Sinal da escassa atenção dada à enorme comunidade italiana que vive neste país, uma visão míope e limitada do atual governo com nossas comunidades no exterior", lamentou em um comunicado o deputado do PD, Fabio Porta.

A posse de Lula, no domingo (1), teve a presença de representantes de 54 nações e da União Europeia. Entre os europeus, Portugal e Alemanha enviaram seus presidentes, Marcelo Rebelo de Sousa e Frank-Walter Steinmeier, respectivamente. Reino Unido e França mandaram, por sua vez, enviados especiais.

A Itália é governada atualmente pela extrema direita, com Giorgia Meloni como primeira-ministra.

Representantes

Representantes de governos de diferentes orientações políticas estavam presentes à posse, como China, Irã, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, com a ideia de reforçar as relações bilaterais com a principal economia da América Latina.

O fato chama atenção porque o Brasil tem um número expressivo de descendentes italianos, como sublinha o deputado.

"Espero que a Itália recupere logo sua relação estratégica com o maior país da América Latina, onde vivem mais de 35 milhões de nossos descendentes", acrescentou Porta.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro