"Feliz Ano Novo": novos ataques em Kiev deixam mortos e dezenas de feridos

Um novo ataque aéreo atingiu Kiev nesta segunda-feira (2) de madrugada, após dezenas de bombardeios russos na noite de Ano Novo, que deixaram pelo menos cinco mortos e dezenas de feridos.

De acordo com o chefe da administração militar da capital, Serguiï Popko, "a defesa antiaérea funciona, mas algumas construções e as janelas de um arranha-céu sofreram estragos no nordeste da cidade", escreveu em uma mensagem no Telegram, enviada por volta da 1h da madrugada no horário local.

Segundo Oleksiï Kouleba, chefe da administração militar da região de Kiev, as forças russas lançaram na capital diversos drones Shahed, de fabricação iraniana, que tinham como alvo "infraestruturas essenciais". Um jovem de 19 anos foi atingido por estilhaços de vidro e ficou ferido. A defesa antiaérea ucraniana afirma ter derrubado 41 drones e um míssil russos.

A empresa de energia DTKE anunciou que o ataque causou estragos nas infraestruturas elétricas de Kiev e foi necessário realizar cortes de energia de emergência. A companhia nacional Ukrenergo confirmou a falta de eletricidade, mas assegurou que a situação estava sob controle.

Moradores se preparam para o réveillon em Kiev, que foi bombardeada novamente neste último dia do ano. AP - Felipe Dana

No dia 31, além de Kiev, os bombardeios atingiram outras sete regiões da Ucrânia. Entre as cerca de 50 vítimas está uma jovem de 22 anos, na cidade de Khmelnitski, no oeste do país e há dois adolescentes, de 13 e 12 anos, que vivem em um vilarejo próximo da cidade de Kherson, no sul, recuperada pelas tropas ucranianas em novembro. No centro da capital, um míssil atingiu a fachada de um hotel.

O chefe de polícia, Andrii Nebitov, publicou no Facebook uma imagem dos destroços de um drone com a inscrição "Feliz Ano Novo" em russo.

Depois de uma série de derrotas militares e ataques ucranianos que visaram o território russo e o território anexado da Crimeia, Moscou mudou sua tática de guerra em outubro, bombardeando infraestruturas civis. A nova estratégia provoca cortes frequentes de água e eletricidade.

"Os russos estão perdendo. Os drones, mísseis e todo o resto não vão ajudá-los, porque estamos unidos", disse o presidente Volodymyr Zelensky neste domingo. "Eles não vão acabar com nossa independência. Vamos reagir a cada ataque russo em nossas cidades e comunidades", insistiu.

Rússia denuncia ataque

As autoridades russas denunciaram nesta segunda-feira um ataque ucraniano contra uma instalação elétrica na região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia. O exército russo afirma ter derrubado um drone ucraniano que se dirigia à região de Voronej. Segundo o governador da região, Alexandre Bogomaz, a infraestrutura foi afetada e um vilarejo está sem energia.

(Com informações da AFP)

