Bento 16 é sepultado na presença de líderes mundiais; América Latina é pouco representada

O corpo do Bento 16 será sepultado nesta quinta-feira (5) em Roma, em uma cerimônia presidida pelo papa Francisco. Alguns líderes mundiais confirmaram presença no funeral do sumo pontífice morto no sábado (31).

Vários chefes de Estado e dirigentes estão na lista de personalidades que anunciaram a presença no funeral, cuja cerimônia está prevista para começar às 5h30 (horário de Brasília), conforme anunciado pelo Vaticano. Entre eles estão o presidente polonês, Andrzej Duda, e seu primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki; a presidente húngara, Katalin Novàk; e, provavelmente, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que na terça-feira (3) prestou homenagem ao corpo exposto de Bento XVI na Basílica do Vaticano.

O funeral contará, ainda, com a presença da rainha Sofia da Espanha e do rei Felipe da Bélgica. Também estarão presentes o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, um católico fervoroso, e a eslovena Natasa Pirc Musar.

O francês Emmanuel Macron enviará o ministro do Interior, Gérald Darmanin. Por sua parte, Joe Biden será representado pelo embaixador americano junto à Santa Sé, Joe Donnelly.

Poucas são as personalidades políticas da América Latina que até agora anunciaram sua presença. Entre os confirmados está a apenas o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Alvaro Leyva.

Segurança reforçada

A Secretaria de Estado do Vaticano convidou oficialmente apenas dois países, Alemanha e Itália, país de nascimento e o de residência, respectivamente. Os demais participam em caráter privado.

As autoridades de Roma ordenaram medidas especiais de segurança, com mais de mil agentes mobilizados e o fechamento de algumas ruas. No entanto, não se espera a presença de um milhão de pessoas, como foi o caso do funeral do papa polonês João Paulo II, em abril de 2005. Na ocasião, estiveram presentes figuras como o presidente Lula, George Bush pai e filho, Bill Clinton, os presidentes do Irã e do Afeganistão, entre outros.

Três caixões

De acordo com a Constituição Apostólica Dominici Gregis promulgada em 1996 por João Paulo II, um papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte. Uma regra respeitada ao pé da letra, já que o funeral de Bento 16 acontece cinco dias após sua morte.

O corpo do sumo pontífice será enterrado dentro de três caixões. Um primeiro de cipreste, colocado dentro de um de zinco e, finalmente, em outro de carvalho.

De acordo com os desejos de Bento 16, seus restos mortais serão depositados na cripta que ocupou o túmulo de São João Paulo II, nas grutas sob a basílica de São Pedro. O túmulo de João Paulo II foi transferido para o andar de cima, antes de sua beatificação, em 2011.

Portugal declara luto

Portugal declarou luto nacional em memória do Papa Emérito Bento XVI, anunciou a Presidência portuguesa nesta quarta-feira. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa “assinou o decreto do Governo que declara dia de luto nacional em 5 de janeiro de 2023 pela morte do Papa Emérito Bento XVI”, segundo uma nota publicada no site da presidência.

O chefe de Estado português, católico devoto, irá ao Vaticano para assistir ao funeral de Bento XVI. Em maio de 2010, Bento XVI celebrou uma missa perante meio milhão de peregrinos no santuário de Fátima, em Portugal, um país de forte tradição católica.

(Com informações da AFP)

