Em meio à crise econômica e social, premiê britânico promete cortar inflação pela metade em 2023

Em seu primeiro discurso do ano, nesta quarta-feira (4), o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak prometeu reduzir a inflação pela metade este ano, enfrentar a crise sanitária e combater a imigração ilegal no país. O premiê apontou suas prioridades, no momento em que o Reino Unido passa por uma grave turbulência social.

O chefe do governo conservador, que assumiu o poder no final de outubro, elencou "cinco promessas", "cinco alicerces para construir um futuro melhor para nossos filhos e netos", disse, sem apresentar, entretanto, novas medidas sobre esses temas.

A dois anos das próximas eleições legislativas no Reino Unido, a oposição trabalhista domina as sondagens. O país é abalado por uma série de greves históricas, especialmente nos setores da saúde e nos serviços ferroviários.

"Vamos reduzir a inflação pela metade este ano" para diminuir o custo de vida, "vamos fazer a economia crescer, criando empregos com melhores salários e oportunidades em todo o país", disse Rishi Sunak.

O chefe do governo prometeu, ainda, reduzir a dívida do país, que aumentou desde meados de 2021, sob o impacto da inflação que se aproxima dos 11%. Sua promessa de cortar o índice de inflação pela metade corresponde às previsões atuais do Banco Central.

Contudo, é a crise do sistema público de saúde, à beira da ruptura, que mais preocupa os britânicos. Sunak prometeu reduzir as longas listas de espera no sistema público de saúde, o NHS, completamente sobrecarregado, após mais de dez anos de austeridade e pandemia.

O primeiro-ministro britânico também se comprometeu, como já havia anunciado anteriormente, a aprovar "novas leis para interceptar os pequenos barcos" que tentam acessar o Reino Unido e expulsar rapidamente quem entra ilegalmente.

Em 2022, mais de 45.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um recorde em um ano marcado por um naufrágio que deixou quatro mortos. Em 2021, 27 migrantes perderam a vida no naufrágio de seu barco inflável.

“Estas são as prioridades do povo”, “as prioridades do governo”, afirmou Rishi Sunak, prometendo “reconstruir a confiança na política, ou não” em caso de fracasso. "Peço que nos julguem pelo esforço que colocamos e pelos resultados que obtemos", concluiu.

