Príncipe Harry afirma que foi agredido pelo irmão William quando defendia a mulher Meghan

O príncipe britânico Harry conta em um livro a ser lançado ainda este mês como foi fisicamente "atacado" por seu irmão mais velho, o príncipe William, durante uma discussão em 2019, quando defendia a mulher Meghan. A biografia ainda não foi publicada, mas as revelações foram feitas pela imprensa britânica.

Publicidade Leia mais

Harry, de 38 anos, afirma que durante um desentendimento na cozinha de sua casa em Londres, William chamou sua esposa Meghan Markle de "difícil", "grosseira" e "ríspida", antes de derrubá-lo no chão enquanto a discussão continuava, revela o jornal The Guardian. Segundo o diário, a história do incidente aparece no livro de memórias de Harry, "Spare", que estará à venda ainda este mês, em meio aos conflitos na família real britânica.

Segundo Harry, a disputa começou quando William foi até a casa de Harry alegando que queria falar com ele sobre “toda a catástrofe contínua” ligada a seu casamento. Depois que William reclamou de Meghan, Harry disse a ele que estava apenas repetindo a narrativa da imprensa e que esperava mais da parte do irmão mais velho, relata o jornal. Foi nesse momento os dois começaram a gritar um com outro e se enfrentaram fisicamente.

"Ele me agarrou pela gola (da camisa), arrancou a gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que quebrou nas minhas costas, com pedaços me cortando", relatou relata Harry no livro, citado pelo The Guardian.

Ainda segundo trechos divulgados pelo jornal, William teria se desculpado em seguida e pedido ao irmão mais novo que não contasse o episódio a Meghan. No entanto, Harry teria relatado o ocorrido à sua mulher, que “não ficou surpresa ou irritada”, apenas “terrivelmente triste”.

Como é de costume, o Palácio de Buckingham não comentou o assunto.

Revelações potencialmente explosivas

A família real britânica está se preparando há meses para as revelações potencialmente explosivas contidas nas memórias do príncipe, que em 2020 abalou a monarquia quando ele e Meghan anunciaram que estavam deixando suas funções como membros da realeza e foram morar no Canadá.

O livro será lançado em um momento em que o pai de William e Harry, o rei Charles III, se prepara para sua coroação em maio, após a morte em setembro de sua mãe, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos.

Depois de anos de rumores sobre o tumultuado relacionamento dos dois irmãos, muito próximos na adolescência após a morte da mãe, a princesa Diana, em 1997, Harry acertou as contas com William em uma polêmica série intitulada "Harry & Meghan", lançada na Netflix em dezembro. No documentário, o casal atribui grande parte de sua infelicidade aos ataques racistas contra a ex-atriz, afro-americana, e ao assédio da imprensa sensacionalista.

Embora eles tenham aparecido juntos, com suas respectivas esposas, em setembro, antes de se reunirem em Windsor para prestar homenagem à falecida avó, a imprensa britânica afirma que os dois irmãos quase não se falam desde que Harry e Meghan se mudaram para a América do Norte.

Desde que se instalaram na Califórnia, o estado natal de Meghan, a ex-atriz e seu marido se tornaram impopulares no Reino Unido, onde são frequentemente retratados pela imprensa como egoístas.

O clima ficou ainda mais tenso em março de 2021, quando o casal fez duras acusações contra a família real, incluindo uma de racismo, em uma entrevista explosiva à estrela de TV Oprah Winfrey. "Não somos uma família racista de forma alguma", reagiu William na época, irritado.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro