Natal da Igreja Ortodoxa Russa é celebrado em meio a confrontos na Ucrânia, apesar de cessar-fogo

O presidente russo, Vladimir Putin, acompanhou a celebração do Natal ortodoxo na Catedral da Anunciação, originalmente projetada como uma igreja para os czares. AFP - MIKHAIL KLIMENTYEV

Texto por: RFI 2 min

O presidente russo Vladimir Putin participou sozinho de um serviço religioso celebrado em uma igreja do Kremlin, à meia-noite de sexta-feira (6), pelo Natal ortodoxo. Apesar do cessar-fogo unilateral de 36 horas anunciado por Moscou, na quinta-feira (5), para permitir aos ortodoxos a celebração do natal, os duelos de artilharia continuam neste sábado (7) nas regiões separatistas do leste da Ucrânia e em outras áreas do país.