Adesão de Finlândia e Suécia à OTAN deve ser concluída em 2023

A Suécia e a Finlândia podem aderir à OTAN já em 2023, disse o secretário-geral da aliança no domingo (8), que no entanto lembrou que a decisão dependia dos parlamentos turco e húngaro.

"Espero (que a adesão ocorra em 2023), mas não garanto a data exata, porque é claro que é uma decisão soberana do Parlamento turco e do Parlamento húngaro, que ainda não ratificaram o acordo", disse Jens Stoltenberg em entrevista à AFP.

A Hungria e especialmente a Turquia têm bloqueado a entrada dos dois países nórdicos na OTAN desde maio.

"Tivemos negociações, e elas foram bastante exigentes, em julho do ano passado, quando Turquia, Finlândia e Suécia concordaram em um memorando conjunto no qual descreviam como poderiam intensificar sua colaboração, no que diz respeito às exportações de armas, mas também, por exemplo, na luta contra o terrorismo", lembrou Stoltenberg.

"A Finlândia e a Suécia respeitaram este acordo e estão claramente comprometidas com a cooperação de longo prazo com a Turquia nessas questões. Portanto, chegou a hora de finalizar o processo de adesão e ratificar o protocolo de adesão", disse ele.

Exigências de Ancara

Um pouco mais cedo, o primeiro-ministro sueco havia denunciado alguns pedidos da Turquia.

Em dezembro, a Suprema Corte sueca se recusou a extraditar o jornalista Bülent Kenes, conforme solicitado pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Ancara "também diz que quer coisas que não podemos e não queremos dar", sublinhou Ulf Kristersson durante uma conferência sobre defesa e segurança.

O secretário-geral da OTAN destacou a celeridade do processo de adesão dos dois países. "É claro que gostaria que fosse finalizado o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, é um processo rápido em comparação com todos os processos de adesão à OTAN", disse Stoltenberg.

"Estou confiante de que isso vai acontecer, mas terei o cuidado de não especular sobre exatamente quando isso vai acontecer", concluiu.

