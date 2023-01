Combates continuam na Ucrânia após fim do cessar-fogo; trégua não foi respeitada

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas nas últimas 24 horas na Ucrânia, apesar de um cessar-fogo unilateral declarado por Vladimir Putin, que terminou à meia-noite, afirmaram as autoridades ucranianas neste domingo (7).

Com informações do correspondente Stéphane Siohan

De acordo com Kyrylo Tymoshenko, da administração presidencial ucraniana, um civil foi morto na região de Kharkiv (nordeste) e outro na região de Donetsk (leste) e nove pessoas ficaram feridas em três regiões.

Na sexta-feira e sábado, durante a trégua estabelecida unilateralmente pela Rússia por ocasião do Natal ortodoxo, as hostilidades continuaram, mesmo que com intensidade menor, em comparação com os dias anteriores.

Após o fim do cessar-fogo, o Estado-Maior ucraniano registrou mais de cinquenta ataques de mísseis e foguetes russos, em várias regiões da Ucrânia durante à noite.

O vice-ministro da Defesa ucraniano, Ganna Maliar, relatou uma situação "difícil" no leste, onde se concentra a maior parte dos combates, reconhecendo que as tropas russas estão "avançando em algumas áreas", mas afirmando que as forças de Kiev também avançam em outros lugares, "passo a passo".

Segundo a mesma fonte, a situação é "muito difícil" em Soledar, cidade localizada perto de Bakhmout, onde a AFP registrou duelos de artilharia após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Na sexta-feira e no sábado, houve bombardeios russos em Kherson, Kramatorsk, Zaporíjia e na região de Chernihiv. Os combates já duram 48 horas na localidade de Soledar, nos arredores de Bakhmout, no Donbass.

Durante todo o fim de semana, as forças russas, e em particular a milícia Wagner, tentaram se firmar nessa região, enquanto as forças especiais e os para-quedistas ucranianos contra-atacavam para tentar recuperar parcialmente essas posições.

Manobra política

Nos últimos dias, o Kremlin vem tentando dar uma dimensão religiosa à guerra. A ideia é simples: ao declarar esta "trégua", Vladimir Putin se faz passar por um ator de boa vontade, e pode se dar ao luxo de acusar Kiev de ser um obstáculo à paz, enquanto aparece como o protetor dos cristãos ortodoxos. Mas, na realidade, o objetivo do Kremlin não muda em nada, é sempre o de forçar a Ucrânia a aceitar a capitulação, nos termos de Moscou.

Termelétricas atacadas

Duas estações termelétricas na região ucraniana de Donetsk, sob controle do Exército russo, foram danificadas por foguetes militares da Ucrânia, afirmaram neste domingo autoridades russas citadas pela agência de notícias estatal TASS.

Funcionários adicionaram, em suas contas do Telegram, que o ataque às usinas de Zuhres e Novyi Svit havia deixado feridos. De acordo com a TASS, duas pessoas ainda podem estar presas aos escombros, em um dos dois locais. Nenhum comentário ainda foi feito sobre o assunto da parte das autoridades ucranianas.

