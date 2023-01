Bélgica registra apreensão recorde de mais de 100 toneladas de cocaína em 2022

Um scanner móvel é utilizada para verificar o conteúdo de um container no porto de Antuérpia, em 17 de agosto de 2022.

Quase 110 toneladas de cocaína foram apreendidas pelas autoridades belgas em 2022 no porto de Antuérpia, primeira via de entrada na Europa desta droga vinda da América Latina. A quantia representa um novo recorde. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pela alfândega belga, durante uma conferência de imprensa conjunta entre a Bélgica e a Holanda que assinalou a "cooperação intensiva" dos dois países na luta contra o tráfico internacional.

Os dois países vizinhos e a Espanha estão entre as três principais rotas de acesso ao continente europeu da cocaína, vinda principalmente do Panamá, Colômbia e Equador.

Mas enquanto as apreensões diminuíram no porto de Roterdã, na Holanda – passando de 70 toneladas, em 2021, para 52,5 em 2022 –, a Bélgica continua batendo recordes. A marca de 100 toneladas foi ultrapassada pela primeira vez.

As apreensões totalizaram 109,9 toneladas em 2022. Em 2021 foram 89,5 toneladas, de acordo com a alfândega belga. O número de 2021 já havia marcado um salto de 36% em relação ao ano anterior, graças à quantidade de informações coletadas de traficantes com a infiltração da rede telefônica criptografada Sky ECC.

"White Christmas"

As interceptações “aumentaram no outono” (a partir de setembro no hemisfério norte), destacou a porta-voz da alfândega belga. Ela lembrou que a temporada de férias geralmente marcava um pico no uso de cocaína.

Várias semanas antes, os cartéis aumentam as entregas da droga para preparar o "White Christmas", de acordo com Kristian Vanderwaeren, administrador geral das alfândegas. Ele insistiu que as autoridades devem se adaptar diante da “criatividade das organizações criminosas” para responder à demanda crescente de cocaína

A Bélgica pretende recrutar 108 funcionários de fronteira suplementares e novo material para realizar scanners, o que deve custar € 70 milhões, quase R$ 400 milhões, para reforçar os controles.

“Para a Holanda, os investimentos dos próximos anos serão em inteligência artificial, detecção química, rastreabilidade de contêineres”, sublinharam os dois países em um comunicado de imprensa conjunto.

O ministro belga de Finanças, Vincent Van Peteghem, e a secretária de Estado holandesa para as alfândegas, Aukje de Vries, anunciaram os valores do investimento em um depósito da alfândega belga em Beveren, perto da Antuérpia.

“Os dois serviços alfandegários apreenderam juntos 160 toneladas de cocaína” no ano passado, afirmaram. Um exemplo concreto da cooperação bilateral são as equipes de mergulhadores holandeses que intervêm no porto de Antuérpia para inspecionar possíveis esconderijos nos cascos de navios.

Crimes na alta cúpula

Os governos belga e holandês estão preocupados com os crimes, cada vez mais violentos causados pelo narcotráfico em seus territórios,

Na segunda-feira (9), uma menina de 11 anos foi morta em Antuérpia quando a casa em que estava foi incendiada. As autoridades acreditam que o incêndio seja parte de um acerto de contas entre gangues rivais.

No final de 2022, o Ministério Público da cidade flamenga indicou ter identificado em cinco anos “mais de 200 atos de violência relacionados com drogas”.

As ameaças atingem até mesmo o mais alto escalão do Estado. Em setembro, um plano para sequestrar o ministro da Justiça belga, Vincent Van Quickenborne, foi frustrado. O líder liberal flamengo e sua família tiveram de ser colocado sob vigilância policial.

(Com informações da AFP)

